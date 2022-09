El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que se conoce públicamente como Causa Vialidad se reanudará este lunes con el inicio de los alegatos de las defensas. Las presentaciones tendrán lugar luego de la acusación de los fiscales, quienes solicitaron una condena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Kirchner.



El Tribunal Oral Federal 2 comenzará la audiencia a las 9.30, como estaba previsto desde la última jornada llevada a cabo el 22 de agosto, para dar inicio a la etapa de alegatos defensistas.



El primero de ellos estará a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías en representación del ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor René Garro, a quien la fiscalía pidió condenar a tres años de prisión en suspenso.

Fragueiro Frías pidió concurrir en persona junto a Garro a la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002, donde los jueces llevan adelante las audiencias de manera semipresencial, modalidad adoptada a raíz de la pandemia de Covid-19.



Los magistrados asisten a los tribunales mientras que el resto de las partes, fiscalía, abogados, querellas y los 13 acusados se conectan a través de la plataforma virtual Zoom.

Para la etapa de alegatos se dejó abierta la posibilidad de que cada imputado y su defensa puedan pedir hablar en persona ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

El fiscal Diego Luciani, durante su alegato en la Causa Vialidad.



Esto es lo que ocurrirá este lunes en el alegato defensor de Garro, que se extenderá una jornada y se anticipa terminará con un reclamo de absolución debido a que "el ex funcionario estuvo sólo cinco meses en su cargo y no hay peritajes, documentos ni nada" que hayan demostrado que cometió algún delito, explicaron fuentes de su defensa.



El abogado pidió además al TOF2 que en la sala de audiencias estén también presentes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

El atentado contra Cristina Kirchner y la reanudación de la Causa Vialidad

La Causa Vialidad se reanudará tras el atentado que sufrió la vicepresidenta el jueves último por la noche, cuando regresaba a su domicilio de Recoleta y un hombre le gatilló un arma a centímetros de su cara en el marco de las movilizaciones de apoyo tras el pedido de condena de los fiscales.



En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar a Lázaro Báez, empresario y también acusado, con adjudicaciones de obra pública nacional y otras irregularidades en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a través de la firma "Austral Construcciones" y otras que adquirió en ese período.

Los alegatos se realizarán por orden alfabético y el Tribunal dio un máximo de tres días a cada defensa, aunque algunas de ellas ya anunciaron que hablarán por menos tiempo. La defensa de Cristina Kirchner figura en sexto lugar y se prevé que llegue su turno entre finales de septiembre y principios de octubre.

Al igual que los restantes acusados, tanto la vicepresidenta como sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py.



En esta etapa de los alegatos, la ex presidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo. Los magistrados rechazaron en agosto un pedido de la defensa para que la vicepresidenta amplíe su declaración indagatoria.

El martes será el turno del alegato del también ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz y responsable del llamado "Distrito 23" en esa provincia, Mauricio Collareda, a quien la fiscalía pidió que se lo sancione con seis años de cárcel.



A la hora de solicitar las penas, Luciani y Mola reclamaron condenar también a 12 años de prisión a Báez y a 10 años al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López; y al ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, entre otros.