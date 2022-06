Horas después de que Alberto Fernández le pida la renuncia a Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo luego de considerar "éticamente reprochable" la difusión de un informe 'en off' sobre el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner, repasamos la carrera y curriculum del ahora ex ministro.



Cabe recordar que ya fue designado el acutal embajador en Brasil, Daniel Scioli como su reemplazante.



En tanto y por su parte, el presidente de la Nación previo a solicitarle la dimisión a Kulfas subrayó en su cuenta oficial de la red social Twitter que consideraba "éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro" y que no avalaba "esos procederes". Así las cosas, la decisión fue comunicada a las 14:20 por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

En detalle, un repaso con la trayectoria de quien fuera ministro de Desarrollo Productivo de la Nación y diera recientemente un paso al costado, recibiendo críticas parte del oficialismo entre otras de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner.

.

Con 50 años sobre sus espaldas Kulfas tiene un importante currículum: es economista, académico, escritor y consultor. En la función pública, se desempeñó como Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (2006-2007), fue director del Banco Nación Argentina (2008-2012) y Gerente General del Banco Central de la República Argentina (2012-2013). Además, desde 2014, dirige la consultora Idear Desarrollo.

Sus inicios

En 1995 se recibió de Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Posee un Magíster en Economía Política otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y un doctorado en Ciencias Sociales en la misma casa de estudios.

Kulfas integra el Grupo Callao que lidera Alberto Fernández.

Inició su carrera en la administración pública en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, donde fue consultor de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales en la elaboración de la balanza de pagos de la Argentina (1995-1996), entre 2000 y 2003, estuvo al frente del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) y fue asesor económico del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Hecker.

En 2004, ingresó al Banco Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó como Gerente de Estudios Económicos y asesor. A su vez, desde 2005 es titular adjunto de la cátedra de Estructura Económica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de UBA, y titular de la materia Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de San Martín.

Su relación con el kirchnerismo

Tiene un libro llamado “Los tres kirchnerismos” (2016), que es de consulta permanente en el grupo Callao porque plantea críticas al período 2011-2015. Si bien nunca tuvo afinidad con el kirchnerismo, durante la presidencia de Néstor Kirchner, Kulfas fue Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

En tanto que en 2008, pasó a integrar el directorio del Banco de la Nación Argentina (2008-2012), presidido en ese período por Mercedes Marcó del Pont.

En la actualidad, era una de las personas de mayor confianza que tenía el Jefe de Estado, quien en diciembre de 2019 lo nombró como ministro de Desarrollo Productivo, mientras que ahora, al menos en lo laboral, la relación se rompió tras los citados hechos.