Uno de los exministros que quedaron afuera del elenco de colaboradores del presidente Alberto Fernández mostró su desacuerdo con la estructura que tendrá desde ahora en más el gabinete nacional.

Se trata de Julián Domínguez, quien hasta la semana pasada se desempeñó como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esa área quedó ahora resumida a una Secretaría que formará parte de la nueva cartera unificada de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura que estará a cargo de Sergio Massa.

En un encuentro organizado por IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) que se realizó en la ciudad de Rosario, el exministro tuvo expresiones que revelan sus diferencias de opinión con la reestructuración anunciada.

Julián Domíguez: "Entendí que no podía seguir".

“Siempre como intendente del interior y como hombre del interior, entendí que la Argentina debe tener un ministerio del sector, por la importancia que tiene. Y que las decisiones se tienen que tomar con los equipos técnicos con competencia en el sector”, dijo Dominguez, nacido en la localidad bonaerense de Chacabuco. De todas maneras, opinó que los cambios serán transitorios. “Considero que el área de Agricultura y Ganadería va a volver a ser ministerio, ya que entiendo que esto es una coyuntura”, estimó.

La caída de Agricultura en el organigrama oficial fue también decisiva para que Domínguez decidiera abandonar la función y descartara continuar como secretario del área, según comentó. “Entendí que no podía seguir, que no podía mirarme a mí mismo si aceptaba seguir en la función porque no le iba a ser útil al nuevo ministro”, señaló.

A pesar de ello, el funcionario saliente ratificó que continuará militando por el Frente de Todos y en favor de la actual administración. “Tengo gratitud con el presidente (Alberto Fernández) que me volvió a convocar (al gobierno del Frente de Todos), y mucha gratitud con Sergio (Massa) que me ofreció continuar como secretario. Agradezco la oportunidad que tuve, y debo decir también que estuve al frente de un ministerio que es apasionante, como lo es el del sector agroindustrial. Me voy agradecido y de ninguna manera me voy dolido”.

Agricultura: Quién es el nuevo secretario, Juan José Bahillo

El nuevo secretario de Agricultura será Juan José Bahillo, un productor de Entre Ríos que se desempeñaba como ministro de Producción de esa provincia. “El nombramiento fue fruto de una conversación que mantuve con el ministro de Economía, Sergio Massa, donde nos pusimos de acuerdo, y Juan José Bahillo pasará a ocupar este cargo que es muy importante por la envergadura que implica esta cartera dentro de un gabinete nacional y para la provincia”, dijo el gobernador Gustavo Bordet al confirmar la salida de Bahillo de su equipo de ministros.

Juan José Bahillo, nuevo secretario de Agricultura.

Su llegada fue saludada por los dirigentes agropecuarios. “Es un ministro que tuvo buen trato con nosotros y con la gente de la FAA de Entre Ríos”, dijo el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni. “Se banca las críticas. Con él se terminó lo de los funcionarios que no te atendían el teléfono”, aseguró el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, José Colombatto.