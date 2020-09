En una declaración que seguramente no cayó bien entre los miles de argentinos que acostumbran pasar sus vacaciones de verano en el Uruguay, el presidente de ese país, Luis Lacalle Pou, admitió que es probable que para diciembre próximo no pueda abrir las fronteras con la Argentina y Brasil a causa de la pandemia de Covid-19. Por otro lado, esa situación seguramente le vendrá bien a las localidades balnearias de nuestro país, empezando por la costa atlántica bonaerense.

Lacalle Pou reconoció que mantener cerradas las fronteras con sus países vecinos sería "una decisión bien difícil, que atenta directamente contra una base económica importante del país como es el turismo", tras reconocer que el principal emisor de turistas hacia su país es la Argentina. Lo hizo en el marco del "Foro ABC España Uruguay. Mirando el futuro", a través de una videoconferencia, en la que participó también el ex presidente español Felipe González.

En cuanto a la pandemia, el mandatario uruguayo consideró que hay un "relativo éxito" de su país en el combate a la expansión del coronavirus, pero aclaró que si Uruguay "tiene hoy las estadísticas que lo ponen mejor que otros países del mundo no es por el gobierno", el cual "solo confió en sus ciudadanos". De todas maneras, aclaró que "no" está contento por esto, ya que "cualquier situación que golpea a mi país me tiene que tener del lado de los que sufren y de alguna manera los que padecen esta pandemia", que "va a dejar secuelas".

Muchos escenarios posibles

"Hoy no estamos con las condiciones de asegurar que vamos a tener las fronteras abiertas con la Argentina y con Brasil", subrayó Lacalle Pou y luego puntualizó que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) está trabajando con el "Plan Verano" para evaluar "algún tipo de ingreso de turistas para que la temporada no sea un fracaso".



De esta manera, en caso de que no se llegue a una vacuna contra el Covid-19 para antes de la temporada verán si la apertura de fronteras se hace por país, por país y región, o por país, región y gente que tenga un test negativo 72 horas anterior al ingreso. Además, deben definir si ese test que se exige deba estar acompañado por algún tipo de cuarentena, por lo que entiende hay muchos escenarios posibles sobre la mesa.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el último 13 de marzo, hasta la noche del lunes, Uruguay sumaba 1.927 casos confirmados de coronavirus -10 en el último día, nueve de ellos en Rivera, fronteriza con Brasill-, informó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). De ese total, 247 personas tenían la infección activa -aunque ninguna estaba internada-, 1.634 ya se curaron y 46 fallecieron.

Es esta envidiable situación sanitaria la que Lacalle Pou y su gobierno no quieren poner en riesgo. Desde el Ministerio de Turismo argentino señalaron que existe "un contacto permanente" entre el titular del área, Matías Lammens, y su par uruguayo, Germán Cardoso.

De este lado del Río de la Plata, toda esta situación puede ser tomada en base al refrán "no hay mal que por bien no venga", ya que miles de veraneantes que no puedan ir a Uruguay evaluarán alternativas dentro de la Argentina, en especial las localidades balnearias que compiten con la costa uruguaya, sean las de la costa atlántica bonaerense o bien las de algunas provincias patagónicas.

A ello hay que agregar los destinos que tienen ríos como el Paraná y el Uruguay, entre otros, y sin contar con la enorme variedad de atractivos turísticos vinculados con la naturaleza en toda la Argentina.