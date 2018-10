SALTA. Comenzó la 74ª Asamblea de la SIP.

Por: Jorge Cicuttin (Enviado especial)

@jorgecicu

"Incomodar a la política, beneficiar a la gente", señaló este viernes en Salta la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, al hablar sobre la función del periodismo. Lo hizo en la jornada de apertura de la 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP), que se celebrará este lunes en la capital de la provincia.



"La defensa de la libertad de prensa sigue siendo un valor esencial, porque es el freno al poder", aseguró a su turno el mandatario anfitrión, Juan Manuel Urtubey.

Buscar una "declaración de principios sobre la libertad de expresión en la era digital" es el eje central de este nuevo encuentro de la SIP.



El análisis, la regulación o no de los medios digitales, cómo lidiar con las noticias falsas que inundan las redes, todo esto se discute en estos días en los que se encuentran representantes de los más importantes diarios del continente, entre ellos Crónica, miembro de la SIP.

Pero además se alerta sobre los peligros de la libertad de expresión y de las tareas de los periodistas en estos tiempos.



"En lo que va de 2018 se asesinó a 29 periodistas en la región", advirtió el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, quien fue muy duro al hablar de las regulaciones políticas que desde algunos gobiernos se ha intentado -y se intenta- imponer sobre los medios de comunicación.



Criticó duramente la situación en Venezuela y Nicaragua, pero también advirtió sobre los ataques que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dirigiendo a algunos medios de su país.

Cambio profundo

"Estamos viviendo un cambio profundo en los tres últimos años", aseguró la gobernadora Vidal. "El gobierno de Cambiemos garantiza la libertad de expresión y se nota esta nueva etapa porque las cosas están saliendo a la luz. No hay una subestimación del ciudadano, se les dice la verdad y no se somete a los medios", agregó.



"La verdad es un valor que sostenemos para dejar atrás al populismo", aseguró Vidal, y destacó los avances que se han hecho desde la actual administración para que todos tengan acceso a la información de la administración pública.



Y anunció, como ejemplo, que "en la provincia, en los próximos días pondremos online la lista de los policías que ha sido exonerados de la fuerza en los últimos treinta años por casos de corrupción". No obstante, la gobernadora bonaerense dijo ser "consciente de las dificultades económicas que viven los medios periodísticos",por lo que se comprometió a trabajar para ayudar al sector.

Etapa de transición

"Hay que entender el cambio que se está dando en la sociedad y en los medios, nosotros estamos viviendo una etapa de transición, hay que trabajar hacia el futuro entendiendo esto", señaló, al dar la bienvenida a la Asamblea de la SIP, el gobernador Juan Manuel Urtubey. "La democracia necesita encontrar estos mecanismos de información más abiertos y esto lo permite la tecnología", agregó.

El gobernador salteño destacó que "estamos viviendo un cambio muy fuerte, comparable a lo quefue la aparición de la rueda". Los cambios tecnológicos "no solamente están afectando los medios de comunicación, hoy debemos reconstruir el formato de una institucionalidad", agregó.

Para Urtubey, son tiempos de optimismo. "Se recuperó el optimismo de una Argentina que aprendade la diversidad, que viva con la diversidad", aseguró.



La Asamblea de la SIP continuará este fin de semana con muchos debates y fuertes presencias, como, por ejemplo, la videoconferencia que brindará Bob Woodward, el famoso periodista norteamericano que destapó el escándalo político de Watergate. El cierre será este lunes, con la presencia del presidente Mauricio Macri.