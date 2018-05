El 14 de marzo de 2016, Nicolás Dujovne, el actual ministro de Hacienda, participó como columnista de un programa de televisión cable llamado "Odisea Argentina", que era emitido por la señal TN, y allí apareció con un cartel que indicaba: “No volvamos al Fondo”, tras ser presentado por el conductor del citado ciclo, Carlos Pagni, el especialista en economía analizó el “costo político” que afrontaría el Gobierno de Mauricio Macri en caso de solicitar financiamiento al Fondo Monetario Internacional.



Cabe aclarar que por aquellos días, la gestión macrista estaba por cerrar un acuerdo con los fondos buitre y ni siquiera el propio Dujovne sospechaba que 9 meses después sería designado en su actual función. Ahora, tras el flamante anunció, él será el encargado de negociar un préstamo con el "Fondo".



Según dijo en la mencionada participación televisiba: “Hay una campaña extrañísima, organizada por el ex oficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al FMI, que es casi, casi, una propuesta contrapuesta a la del gobierno que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al Fondo”.De esta manera, Dujovne brindó detalles de la estrategia del gobierno para lograr un acuerdo con los fondos buitre y así poner fin a una deuda de 18.600 millones de dólares, mientras indicó que “ese es el camino para no ir al Fondo”.En tanto, advirtió que: “La Argentina eligió no ir al FMI, porque el FMI quiere poner condicionamientos que la Argentina no va a querer tomar”. “Tendría lógica ir, no estaría mal”, sostuvo al considerar que el Gobierno, en ese momento dle año 2016, quería evitar “el costo político” de retornar al organismo financiero.