El precandidato a intendete de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez, criticó la gestión actual, manifestó su preocupación por los vecinos y prometió construir un futuro mejor para los vecinos de la localidad mencionada en caso de ser elegido en las elecciones de octubre.

A nueve días de las PASO, Gutiérrez tuvo un mano a mano con Chiche Gelblung por Crónica HD y reafirmó su compromiso con Quilmes. "Tengo vocación de servicio. Si soy elegido, voy a llevar trabajo, educación y salud a los vecinos", expresó.

|AHORA| "El Estado tiene que estar presente donde hay necesidad" charlando con Chiche en @CronicaTV pic.twitter.com/rtO3l2tj96 — Francisco Barba Gutiérrez (@barbagutierrez) August 2, 2019

Además, manifestó su preocupación por la situación actual y describió: "Hoy hay abandono en los barrios periféricos, en el servicio de agua, de cloacas. Dejaron viviendas sociales sin construir. Hay hambre y faltan alimentos hasta en los comedores y merenderos. En los hospitales hay necesidad de medicamentos y de profesionales. La gente no tiene trabajo, los vecinos la están pasando mal, no alcanza la plata".

Luego, criticó el aumento a las tarifas de servicios y cuestionó: "Iban a aumentar el costo de la luz para evitar los cortes pero las interrupciones continúan. No puede ser que un barrio entero no tenga luz durante tres días. Este gobierno no atiende a la gente humilde".

Al concluir, aseguró: "El Estado tiene que estar presente donde hay necesidad. Nosotros tenemos la voluntad de seguir trabajando por nuestra ciudad, con el compromiso de representar a los vecinos y vecinas de Quilmes. Entre todos vamos a construir una ciuedad con dignidad y justicia social".