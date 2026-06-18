Adorni habría mudado a su madre a un lujoso barrio privado

Fincas de Iraola 2 es un lujoso barrio privado con laguna de los tantos que hace hace unos años proliferan en la zona sur del conurbano bonaerense. Ese, sería el domicilio actual de Silvia Pais, la madre del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y habría sido llevada allí por su hijo, desde su residencia de toda la vida en el centro de La Plata.

El dato surge del expediente que investiga el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la pesquisa que intenta determinar el alcance del enriquecimiento ilícito que se le adjudica a Adorni. Su madre, jubilada desde 2020, y hasta entonces empleada del estado provincial, no estaría en condiciones de costear su nueva residencia, por lo cual, el fiscal entiende que esos gastos corren por cuenta del jefe de Gabinete.

Según las páginas de oferta inmobiliaria, las casas en dicho barrio dependiendo de la calidad de construcción y de los lotes, oscilan en un valor que va de los 200 mil dólares a los 700 mil de la moneda norteamericana.

Si se tratase de un alquiler, los mismos varían, habiendo casas de 75 metros cuadrados tasadas en mil dólares mensuales, y otras de por ejemplo, 280 metros cuadrados, en un valor de 3 mil dólares por mes.

El fiscal ofició a la administración del barrio para que se informe si Pais se encuentra residiendo en barrio en calidad de inquilina o propietaria y buscando determinar con precisión, el monto de las expensas que solventa, lo cual debe agregarse al precio mensual si se tratase de un arrendamiento.

No obstante, de las publicaciones inmobiliarias que el equipo de la fiscalía indagó, se desprende que las expensas oscilan alrededor de los 700 mil pesos mensuales. Con lo que, si se tratase de un alquiler, el costo de vivir en Fincas de Iraola 2, incluso en una propiedad de menor valor y si fuese alquilada, superaría los 2 millones de pesos al mes, algo bastante lejano para una jubilada estatal.