"Ahorrar en dólares va a ser un mal negocio": Federico Sturzenegger instó a las pymes a financiarse en el mercado

El Gobierno nacional instó a las pequeñas y medianas empresas a cambiar su estrategia de financiamiento tradicional y volcarse al mercado de capitales.

Durante el Congreso Nacional Pyme, las autoridades aseguraron que el modelo basado en la inflación y la acumulación de stock quedó atrás, marcando una nueva hoja de ruta económica.

El fin del crédito bancario tradicional y el nuevo rol del dólar

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que las empresas deben dejar de depender de los préstamos bancarios. En su lugar, propuso la emisión de acciones en porcentajes mínimos para financiar inversiones sin la carga de una deuda.

Ayer en el congreso Somos Pymes expliqué como las PyMEs pueden usar la desregulación del mercado de capitales para rediseñar su financiamiento. Chau deuda, hola acciones. Explicado en 1.05 min. VLLC!

pic.twitter.com/OaBJUx2sx8 June 30, 2026

Además, el funcionario advirtió que ahorrar en dólares dejará de ser una opción rentable para los inversores. Según su visión, existe un pool de fondos de ahorro privado que las pymes pueden captar ofreciendo retornos reales en pesos.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, coincidió en que la etapa del dólar alto para ganar competitividad terminó. El funcionario señaló que el país se encamina hacia una moneda fuerte y salarios altos basados en la eficiencia y la macroeconomía ordenada.

Reformas regulatorias y flexibilización en las relaciones laborales

Respecto al acceso al mercado de capitales, se destacó que los cambios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) simplificaron los trámites. Las empresas ahora podrán emitir obligaciones negociables por debajo de los 140 millones de dólares sin autorizaciones previas.



"La plata sobra porque los argentinos tienen 300.000 millones de dólares ahorrados en el exterior o en el colchón", aseguró el ministro.

En el plano laboral, las autoridades defendieron las reformas vigentes y alentaron la negociación directa entre empresas y empleados. Sturzenegger enfatizó la importancia de transparentar los costos laborales y eliminar la intermediación sindical para mejorar la productividad.