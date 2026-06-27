Alberto Fernández: "Adorni no reunía las condiciones para ocupar el cargo que tenía"

El ex presidente Alberto Fernández se refirió a la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete en diálogo con Crónica y cuestionó el alargamiento del tiempo que se mantuvo en su cargo en medio de su situación judicial.

"La salida de Adorni es la crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos que esto ya no daba para más", apuntó el ex mandatario como primera impresión.

En ese marco, apuntó que "se rió demasiado de mucha gente, con una gran soberbia", y que "no puede explicarle nada a la Justicia, le mintió a los periodistas".

"Y lo que hay que preguntarse es porque resistieron tanto a un personaje que no tenía condiciones para ocupar el cargo que tenía", remarcó el ex jefe de Estado.

Alberto Fernández consideró que "Adorni fue un inepto que incomprensiblemente fue jefe de Gabinete de la Nación".

"No puede explicar la plata que tiene", expresó el ex mandatario sobre el ex funcionario.