ATE convocó a un paro de una semana en aeropuertos: cuáles serán los vuelos afectados

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro de una semana en aeropuertos de todo el país para exigir el pago de los incrementos salariales acordados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para marzo.

La convocatoria fue confirmada por el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Precisó que la huelga iniciará el miércoles 18 de marzo y se extenderá hasta el martes 24. Se realizará en franjas horarias fijas y afectará a los vuelos comerciales.

El anuncio de Aguiar en X.

"El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Hemos decidido realizar medidas de fuerza en más de 27 aeropuertos de todo el país, desde el 18 al 24 de marzo entre las 9 y las 12 horas, y entre las 17 y las 20 horas", anunció Aguiar en un mensaje publicado en su cuenta en X.

La crítica de Aguiar por el viaje de Adorni y su pareja en el avión presidencial

En su publicación, Aguiar aprovechó para referirse a la polémica en torno al viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su pareja en el avión presidencial a Nueva York. "Mientras algunos funcionarios ‘deslomados' se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza", advirtió.

Por último, subrayó que "cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional". "Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado", sentenció.

ATE exige el paro de los aumentos acordados en la ANAC.

En tanto, a través de un comunicado, el Consejo Directivo de ATE aclaró que previo a convocar al paro, se realizaron todos los procedimientos correspondientes. "Esta organización gremial ha aguardado durante más de un mes el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las autoridades en las instancias de diálogo mantenidas oportunamente. Habiendo transcurrido dicho plazo sin que haya mediado ninguna propuesta concreta por parte del Gobierno, nos vemos en la obligación de avanzar con las presentes acciones gremiales", remarca el texto firmado por Aguiar y la secretaria Adjunta, Mercedes Cabezas.