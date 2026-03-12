Casación confirmó que seguirá preso el agresor de Javier Milei durante la caravana de su asunción presidencial

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa del hombre que agredió al presidente Javier Milei durante la caravana oficial realizada el 10 de diciembre de 2023, en el marco de su asunción presidencial.

El acusado es Gastón Ariel Mercanzini, quien continuará detenido tras haber arrojado una botella de vidrio contra el vehículo descapotable en el que se trasladaba el mandatario desde el Congreso de la Nación hacia la Casa Rosada por la Avenida de Mayo.

La decisión fue tomada por la Sala III del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, quienes confirmaron el fallo que había rechazado otorgarle la libertad condicional.

Mercanzini cumple actualmente una condena de tres años y seis meses de prisión. En su resolución, los magistrados señalaron que el tribunal anterior expuso de forma adecuada los fundamentos de su decisión y que la defensa no logró demostrar la existencia de arbitrariedad que afecte la validez del fallo.

"El tribunal de mérito expuso adecuadamente las razones que determinaron su decisión y no se verifica -ni el recurrente logra demostrar- la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad que afecte la validez del resolutorio", sostiene el fallo.

Además, los jueces indicaron que los planteos de la defensa reflejan únicamente una discrepancia con lo resuelto y remarcaron que la resolución cuenta con fundamentos jurídicos suficientes para sostener su validez.

También concluyeron que el recurso no planteó una cuestión federal que habilite la intervención de la Cámara como tribunal intermedio, en línea con la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Nunzio".

Un hombre con antecedentes

Mercanzini es oriundo de Concepción del Uruguay y registraba antecedentes penales previos al ataque contra la caravana presidencial. Entre ellos, una condena por abuso sexual, una detención en julio de 2023 por daño agravado tras golpear una camioneta del gobierno porteño y denuncias por violencia de género, además de otros episodios violentos.

En mayo de 2024 fue condenado a tres años y medio de prisión efectiva por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La sentencia incluyó el delito de lesiones leves agravadas contra integrantes de fuerzas de seguridad que participaban del operativo durante el acto de asunción presidencial.