Caso ARA San Juan: continúa el juicio oral

Este lunes se retoma el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Tras concluir la etapa inicial, la querella mayoritaria, que representa a las familias de 34 de los 44 tripulantes fallecidos, definió esta nueva fase como "clave y decisiva" para establecer las responsabilidades penales de los procesados.

A diferencia de las audiencias previas, esta semana marca el inicio de las declaraciones de testigos. En diálogo con NA, la abogada Valeria Carreras señaló que las expectativas de las familias son elevadas debido a que, mientras los imputados tienen el derecho constitucional de declarar sin obligación de veracidad, los testigos enfrentan consecuencias legales si faltan a la verdad.

La representante legal de las familias sostuvo que en la primera etapa se escuchó "el relato de los imputados que están autorizados a mentir", pero enfatizó que en esta segunda instancia los convocados "no van a poder hacerlo". Además, Carreras anticipó que los interrogatorios serán exhaustivos: "Estamos preparados para pedir los falsos testimonios que sean necesarios", advirtió y estimó que es probable que no se logre completar la lista de 20 testigos previstos para esta semana.

El objetivo de la querella es contrastar los testimonios actuales con lo declarado durante la etapa de instrucción. Según la abogada, el foco está puesto en que "quede expuesto lo mismo que habían dicho en la instrucción".

Los testigos citados se clasifican en dos grupos: el primero está integrado por especialistas encargados de opinar, informar y dar fe sobre el estado estructural y los sistemas del submarino clase TR-1700 antes de su última navegación en noviembre de 2017.

El segundo grupo está conformado por ex comandantes del ARA San Juan, quienes pueden aportar una perspectiva basada en su experiencia en el mando de la unidad, sobre los protocolos de emergencia y las limitaciones operativas históricas de la nave accidentada.

En el marco de estas audiencias, los familiares de las víctimas ratificaron sus demandas de "respuestas concretas, documentación completa y el fin del blindaje naval". La querella también denunció irregularidades durante la primera semana del juicio, por la presencia del capitán de fragata Daniel Lorenzo, quien se desempeña como auditor de la Armada y participó como defensor en el Consejo de Guerra que juzgó las faltas disciplinarias de los imputados y del ex jefe de la fuerza Marcelo Srur.

Desde la defensa de uno de los principales acusados, se intentó justificar la presencia de Lorenzo describiéndolo como un colaborador para el traslado y alojamiento de testigos.

En tanto, la representación de las familias adelantó que cuestionará la presencia de personal jerárquico de la Armada que no tenga un rol judicial en el recinto, con la intención de garantizar que los testigos cumplan con su "obligación legal de decir la verdad" sin presiones jerárquicas directas ni indirectas durante sus declaraciones.