"Chiqui" Tapia fue autorizado a salir del país: asistirá a un sorteo de la Conmebol

La Justicia en lo Penal Económico autorizó este viernes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, a salir del país entre el 18 y el 20 de marzo para viajar a Paraguay.

El motivo del viaje es el sorteo de competiciones organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol): la Libertadores y la Sudamericana.

Previamente, el titular de la AFA deberá pagar una caución de 30 millones de pesos, dispuesta por el juez Diego Amarante, en el marco de la causa en la que se investiga la presunta evasión de más de 19.000 millones de pesos por retención indebida de aportes.

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La autorización judicial, informada por fuentes tribunalicias, se produjo mientras el expediente atraviesa una etapa clave, tras la finalización este jueves de las rondas de indagatorias y con los escritos de defensa ya presentados ante el magistrado, quien quedó en condiciones de definir la situación procesal de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, entre otros dirigentes.

Amarante cuenta con un plazo de diez días hábiles para resolver si dicta el procesamiento de los imputados, si los sobresee o si les dicta la falta de mérito, ya que son las tres alternativas previstas por la ley en esta etapa del proceso.

Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en el juicio, los fondos presuntamente retenidos no eran recursos de la AFA, sino dinero correspondiente a los contribuyentes a los que se les habían practicado deducciones, cuando la entidad deportiva tenía capacidad financiera para cumplir con esas obligaciones.

Según los datos incorporados a la causa, durante el período investigado ingresaron a la entidad deportiva alrededor de 500 mil millones de pesos.

Toviggino, al momento de su indagatoria, presentó ante el juez un escrito en el que aseguró que "no existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal".

Y agregó: "Está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal".

Por su parte, Tapia, luego de presentarse ante el magistrado, en redes sociales planteó: "Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución".

El presidente de la entidad deportiva manifestó que "todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios", pero "sin sanciones punitivas".