El descargo de "Chiqui" Tapia ante la Justicia: negó delito en la causa por aportes de la AFA y pidió su sobreseimiento

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, presentó este jueves un descargo por escrito ante la Justicia en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por unos 19.000 millones de pesos. En su declaración indagatoria, a la que pudo acceder Crónica, el dirigente negó haber cometido delito alguno, cuestionó la difusión mediática del caso y solicitó medidas de prueba, además de reclamar su sobreseimiento.

Tapia aseguró de manera "expresa, categórica y circunstanciada" que nunca decidió, ordenó, ejecutó ni consintió la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social que habrían sido retenidos por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). En el escrito presentado ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, también negó haber tenido intervención personal en las cuestiones tributarias que son objeto de investigación.

El descargo ante la Justicia

Según sostuvo el dirigente, la AFA "no ha actuado de manera antijurídica" y cumplió con la presentación en tiempo y forma de sus declaraciones juradas, en las que se habrían detallado todas las obligaciones tributarias correspondientes "sin distorsiones ni ocultamientos". Además, remarcó que dichas declaraciones no fueron impugnadas.

Asesorado por su abogado Luis Charro, Tapia argumentó que "la acusación no puede jurídicamente mantenerse" y reiteró que, pese a su cargo institucional, no tiene intervención decisoria directa en la administración tributaria de la entidad. En ese sentido, explicó que las responsabilidades cotidianas de la presidencia hacen "materialmente imposible participar en la operatoria burocrática interna".

Críticas a la difusión del caso

En el inicio de su presentación judicial, Tapia también cuestionó la repercusión mediática de la causa. "No lo he constatado, pero estimo que ni la guerra que actualmente afecta a Israel y otros países ha tenido tantas menciones como esta cuestión", sostuvo en el escrito.

El titular de la AFA también incluyó cuestionamientos al rol de ARCA, organismo que actúa como denunciante y querellante en la causa. Mientras la investigación continúa en el fuero penal económico, el dirigente solicitó nuevas medidas de prueba y pidió que la Justicia avance hacia su sobreseimiento.