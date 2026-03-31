Citan a indagatoria al dueño de Sur Finanzas por presunta asociación ilícita y lavado de dinero

La Justicia federal de Lomas de Zamora llamó a indagatoria al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, financista vinculado a la AFA conducida por Claudio "Chiqui" Tapia.

Vallejo está acusado ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de dinero en el manejo irregular de fondos de su compañía con clubes de fútbol.

El financista fue citado por orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella a instancias de un pedido de la fiscal de la causa, Cecilia Incardona.

Además, el magistrado dispuso llamar a otros integrantes de Sur Finanzas: son 13 en total y se incluye a Graciela Vallejo y Maite Sofía Lorenzo, la mamá y la pareja de Ariel Vallejo.

A su vez, todos los citados a indagatoria recibieron la inhibición de bienes y la prohibición de salir del país.

La decisión incluyó el secuestro de 10 vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, y un BMW.

La investigación de la Justicia

Sur Finanzas fue auspiciante de varios clubes y financió a otros, por lo que fueron allanados 18 instituciones del fútbol argentino y la Asociación del Fútbol Argentino.

"La investigación permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización", señalaron los fiscales.