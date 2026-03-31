Colectivos: las empresas anunciaron que habrá recorte de servicios desde el 1 de abril por la suba del combustible

Las empresas de colectivos anunciaron una baja en la frecuencia del servicio debido a los aumentos en el combustible y responsabilizaron al Gobierno por la "falta de reconocimiento" de las subas.

La medida que reduce la frecuencia de los colectivos se aplicará a partir de este miércoles 1 de abril de 2026.

En ese sentido, las empresas de transporte público de Jurisdicción nacional y provincial del AMBA resaltaron que adoptaron la decisión "debido al aumento intempestivo del gasoil y la falta de reconocimiento de ese incremento de costo por parte de las autoridades".

"La medida responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales, y a la falta de reacción de las autoridades, pese a los oportunos reclamos que les fueron formulados", subrayó el comunicado.

En ese sentido, las empresas lamentaron "los inconvenientes ocasionados" y solicitaron "comprensión a los usuarios".

"Asimismo, reiteramos el urgente pedido a las autoridades para que se adopten medidas que permitan garantizar la normal prestación del servicio, cuya operación se encuentra en serio riesgo", concluyeron.

El comunicado lleva la firma de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Camara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.)

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