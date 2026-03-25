Comienzan las audiencias por la Ley de Glaciares: habrá cortes de tránsito por una marcha al Congreso

Este miércoles desde las 10 se realizará la primera audiencia en la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley de Glaciares, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.

Desde la mañana se implementarán cortes de tránsito en los alrededores del Congreso a cargo de las fuerzas de seguridad debido a la movilización convocada por organizaciones ambientalistas para exigir mayor participación ciudadana.

El mapa de cortes en los alrededores del Congreso (Fuente NA).

Es que, pese a que hubo una inscripción récord de más de 100.000 personas, solo 200 expondrán este miércoles en forma presencial y otras 200 este jueves podrán hacerlo de manera virtual. El resto de los inscriptos deberá enviar un video de hasta cinco minutos o un documento escrito que será incorporado al expediente legislativo como insumo para el debate.

Si bien la Justicia rechazó una de las cautelares presentadas por particulares para suspender esas reuniones públicas, quedaba otra presentada por organizaciones sin resolución hasta el momento.

Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, ratificaron en las últimas horas que las exposiciones presenciales estarán a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico, y que el ingreso a la Cámara se habilitará a las 9 y se realizará por el cruce de las calles Mitre y Riobamba.

Mediante una publicación en la cuenta de X de Diputados, se recordó que "solo podrán ingresar a la sala de la audiencia las personas que han sido fehacientemente notificadas". Además, informaron que "la actividad será transmitida por los medios oficiales de la Cámara y contará con la cobertura de la prensa acreditada". Asimismo, se indicó que los expositores no podrán extenderse más de cinco minutos.

AUDIENCIA PÚBLICA: ORDEN Y MODALIDADES



En el marco de lo dispuesto por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales para la realización de las audiencias públicas correspondientes al tratamiento del Expte. 0072-S-2025,... — Diputados Argentina (@DiputadosAR) March 24, 2026

Organizaciones ambientalistas marcharán al Congreso: qué calles estarán cortadas

Desde la mañana de este miércoles, habrá cortes de tránsito en la zona del Congreso que estarán a cargo de las fuerzas federales y afectarán distintos accesos y cruces clave en las inmediaciones del Palacio Legislativo, por lo que se recomienda evitar la zona o circular con demoras.

Entre los puntos donde se realizarán los cortes figuran Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, Avenida Rivadavia y Sarandí, Riobamba y Mitre, y Avenida Callao y Mitre.

El fuerte operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno se debe a que distintas agrupaciones convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna "Hacer fila hasta que nos dejen hablar". La protesta arrancará a las 17 para reclamar la extensión de las audiencias para que haya mayor participación.

El debate estará a cargo de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales (Foto archivo).

En este marco, un grupo de particulares presentó una demanda que cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó la medida solicitada para suspender las audiencias públicas presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto con la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

También solicitaron una medida cautelar las organizaciones ambientalistas, en una presentación que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se expidió sobre ese pedido. Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace solicitaron que se ordene "al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones".

El proyecto de reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone introducir cambios en la protección de las zonas periglaciares. La iniciativa busca acotar el alcance de la normativa vigente, limitando la protección a aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobable. También plantea otorgar mayor protagonismo a las provincias en la actualización del inventario de glaciares, una tarea que actualmente realiza un organismo científico nacional.