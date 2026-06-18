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Jueves, 18 de junio de 2026

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Cristina Kirchner apeló las restricciones que recibe en su prisión

La ex mandataria realizó un nuevo reclamo en torno a las restricciones de visitas y la tobillera electrónica que posee.

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La ex presidenta Cristina Kirchner presntó un recurso de apelación a Casación por las restricciones que recibe en el marco de su prisión domiciliaria.

En ese marco, sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy plantearon que las limitaciones en las visitas carecen de fundamentos.

Al respecto, se apunta al argumento central del juez, que fue preservar la tranquilidad del barrio, al decir que "carece de sustento empírico" porque no existen quejas de vecinos.

También plantea que la tobillera electrónica reviste carácter excepcional.

Sobre esto, se sostiene que las condiciones impuestas revisten "una severidad que no guarda correspondencia con el tratamiento dispensado a la mayoría de las personas en prisión domiciliaria" y que no existe riesgo de fuga que justifique el dispositivo.

 El juez de ejecución de la condena por el Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, rechazó planteos para que se le retire la tobillera, se modifique el régimen de visitas actual y se le levanten las restricciones de acceso a la terraza del edificio.

Contra ese rechazo, la defensa presentó un recurso para ir a Casación. Y sostuvo que la resolución incurrió en "arbitrariedad".

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