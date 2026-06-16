La Justicia intimó a Cristina Kirchner por el despliegue de una bandera sujeta en su balcón

La Justicia podría revocar la prisión domiciliaria de la ex presidenta y actual titular del PJ, Cristina Kirchner, por las manifestaciones la puerta de su casa situada en el barrio porteño de Constitución, en San José 1111.

En particular, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a la ex mandataria a cumplir estrictamente las reglas de su detención y le advirtió que dejaría sin efecto el tipo de arresto que lleva a cabo actualmente.

Esta advertencia llega después de que se colgara una pancarta de grandes dimensiones con los colores de Argentina sujeta a su casa en San José 1111.

La bandera cruzaba la calle y estaba sostenida por cables entre su balcón y el edificio de enfrente.

Respecto a la alteración del orden, consideran que la convivencia con los vecinos del barrio se fe afectada por las manifestaciones de apoyo y la instalación de estructuras que interrumpen la vida cotidiana del barrio y viola la normativa de comportamiento pacífico impuesta para mantener la detención domiciliaria.

Para finalizar, la resolución judicial a la que se refiere Giménez Uriburu invoca el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, en la que esta norma le otorga al magistrado la potestad de enviar a Cristina Kirchner a una cárcel común en caso de nuevos incumplimientos injustificados.