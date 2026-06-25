Desde Unión por la Patria cuestionaron el "Súper RIGI" y advirtieron que otorga beneficios a grandes corporaciones

La aprobación en la Cámara de Diputados del denominado "Súper RIGI" generó fuertes cuestionamientos por parte de Unión por la Patria, espacio que votó en contra de la iniciativa y alertó sobre los alcances del régimen destinado a inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.

El proyecto obtuvo media sanción con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. Entre otros puntos, contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes proyectos de inversión por un plazo de hasta 30 años.

Las críticas de Roxana Monzón al nuevo régimen

Durante el debate parlamentario, la diputada nacional Roxana Monzón cuestionó que el Estado garantice estabilidad económica y tributaria para grandes capitales mientras, según planteó, amplios sectores de la sociedad enfrentan dificultades para sostener su actividad económica y su nivel de ingresos.

La legisladora también hizo referencia a la situación de jubilados, comerciantes y pequeñas empresas, y sostuvo que la medida profundiza un esquema de beneficios concentrados en grandes grupos económicos.

Desde el bloque opositor remarcaron que la iniciativa no está orientada al fortalecimiento de las PyMEs ni a la promoción de la industria nacional, sino que establece un régimen de excepción para un número reducido de grandes inversiones.

Cuáles son los principales cuestionamientos de la oposición

Entre las objeciones planteadas por Unión por la Patria figuran la extensión de los beneficios tributarios por tres décadas, las condiciones vinculadas a las regalías y el alcance de los incentivos para proveedores locales.

Monzón sostuvo además que el debate no pasa por estar a favor o en contra de las inversiones, sino por analizar las condiciones bajo las cuales se otorgan esos beneficios y el impacto que podrían tener sobre la economía nacional.

Para la oposición, el proyecto se inscribe en un contexto de ajuste sobre distintos sectores del Estado y de la actividad productiva, por lo que consideran que genera un tratamiento diferencial para grandes corporaciones en detrimento de otros actores económicos.

Tras la media sanción obtenida en Diputados, la iniciativa deberá ser tratada en el Senado, donde continuará la discusión sobre el alcance del nuevo régimen de promoción de inversiones.