Más apoyo a Cristina: diputados y senadores de Unión por la Patria respaldaron el "banderazo"

En la antesala de la movilización convocada para este sábado en Parque Lezama, referentes parlamentarios de Unión por la Patria (UxP) salieron a respaldar el "banderazo" en Parque Lezama en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El reclamo central de la convocatoria apunta contra el fallo judicial de la causa Vialidad y lo que el espacio denuncia como una persecución política.

El presidente del bloque de diputados, Germán Martínez, calificó la convocatoria como "muy importante" y ratificó la inocencia de la exmandataria.

Para el legislador, el proceso que derivó en la condena estuvo "viciado de nulidad y lleno de irregularidades" con el único fin de impedir su participación electoral.

En la misma línea se expresó la senadora nacional Lucía Corpacci, quien invitó a la militancia a concurrir al parque porteño a partir de las 15 horas.

La dirigenta catamarqueña defendió la gestión de la expresidenta y remarcó la importancia simbólica de realizar la manifestación utilizando únicamente insignias patrias.

Cuestionamientos a la Justicia y el llamado a la movilización

La defensa de la expresidenta fue el eje común entre los legisladores, quienes apuntaron de forma directa contra el desempeño del Poder Judicial. Germán Martínez enfatizó la necesidad de "recuperar el valor de la Justicia" ante el descreimiento de la sociedad y aseguró que acompañar el reclamo es un acto de reparación para el peronismo.

Por su parte, Lucía Corpacci insistió en el carácter "injusto" de la situación procesal de la líder de La Cámpora. Ambos dirigentes coincidieron en que la marcha nacional -que tendrá réplicas en distintos municipios- busca visibilizar el fuerte rechazo del sector hacia la resolución de la Corte Suprema.

Críticas al cambio de vocería en la Casa Rosada

Además del escenario judicial, Martínez aprovechó la oportunidad para opinar sobre la coyuntura del Gobierno nacional.

El diputado minimizó el impacto del reciente nombramiento de Adrián Ravier como nuevo portavoz presidencial en reemplazo de Manuel Adorni, señalando que "está sobreestimado el rol del vocero".

El jefe de la bancada opositora recordó los antecedentes legislativos de Adrián Ravier vinculados al litigio con los fondos buitres y concluyó que el país enfrenta urgencias económicas y sociales mucho más severas que un cambio en el esquema de comunicación oficial.