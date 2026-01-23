Menú
Dólar hoy: ¿A cuánto cotizan el oficial y el blue?

En una nueva jornada de operaciones, la moneda estadounidense cerró con los siguientes valores. Además, todos los detalles sobre sus diferentes cotizaciones.

Marcelo Peralta

El dólar oficial cerró este lunes en $1440, subiendo $5 en comparación a su última cotización del pasado viernes.

Por su parte, el dólar blue hoy finalizó sus operaciones en $1425, aumentando $10 su valor con respecto a la jornada anterior.

En paralelo, el tipo de cambio para el dólar tarjeta, para compras en el exterior, quedó en $1.872 por unidad.

Además, en el mercado mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en    $1.419 por unidad.

Y en la cotización de los dólares bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.481,28 mientras que el dólar MEP se ubicó en 
$1.435,61.

Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.

Conocé todos los detalles sobre el dólar hoy

