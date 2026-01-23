Dólar hoy: ¿A cuánto cotizan el oficial y el blue?

El dólar oficial cerró este martes en $1415, manteniendose en comparación a su última cotización del pasado lunes.

En paralelo, el dólar blue hoy finalizó sus operaciones en $1435, incrementando $10 su valor con respecto a la jornada anterior.

Al mismo tiempo, el tipo de cambio para el dólar tarjeta, para compras en el exterior, quedó en $1.839,50 por unidad.

Mientras que, en el mercado mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en $1.399 por unidad.

Y en la cotización de los dólares bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.471,66 mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.420,13.

Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.