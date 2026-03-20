El Banco Central alcanzó su mayor compra de dólares en marzo y ya acumula USD 3.700 millones en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este viernes una compra de 172 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), consolidando la mayor operación diaria de compra en lo que va del mes.

Con este resultado, la entidad bancaria extendió a 53 las jornadas consecutivas con saldo comprador, y logró una acumulación de reservas netas que supera los $ 3.700 millones de dólares en lo que va del año.

Desde el inicio de la "cuarta etapa" del programa monetario en enero, los activos del organismo se incrementaron en $ 3.783 millones de dólares. Esta cifra representa el 36% del objetivo anual mínimo establecido por el equipo económico del Gobierno.

Para sostener este flujo de ingresos sin desestabilizar la base monetaria, el ente evitó la esterilización directa, mientras que el Tesoro Nacional intervino absorbiendo liquidez mediante la colocación de instrumentos de deuda en el mercado local.

Las proyecciones del equipo económico comandado por el ministro Luis Caputo para 2026 sitúan la meta de acumulación de reservas internacionales entre los $ 10.000 y $ 17.000 millones de dólares.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, precisó que el cumplimiento de estas metas "dependerá principalmente del apetito de pesos y de los ingresos de dólares al país".

En este marco, la autoridad monetaria mantiene un tope operativo diario que restringe sus compras al 5% del volumen total negociado en el MLC.

Las reservas internacionales finalizaron la última rueda en $ 43.808 millones de dólares. Este valor implica un incremento diario de $ 106 millones de dólares, logrando interrumpir una tendencia bajista que se había prolongado durante siete jornadas consecutivas.

A pesar de este repunte, el balance semanal arrojó una contracción de $1.851 millones de dólares debido a compromisos de deuda y fluctuaciones en la valuación de activos externos.

Además, la dinámica de las reservas estuvo condicionada por las obligaciones financieras del Tesoro, que demandó divisas al BCRA para cumplir con vencimientos de capital e intereses.

El flujo de moneda extranjera que permitió la intervención oficial provino fundamentalmente de la liquidación de exportaciones del sector agropecuario y de la colocación de deuda corporativa y subnacional, que desde octubre de 2025 sumó aproximadamente $ 11.000 millones de dólares.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense registró una tendencia a la baja por segunda semana consecutiva. El tipo de cambio cerró la jornada en $1.390,50, lo que representa un descenso del 0,3% diario.

La brecha respecto al techo del régimen cambiario establecido por el Banco Central se amplió significativamente. Con una referencia de $1.638,52, el valor oficial se posicionó un 17,8% por debajo del límite superior.

Según los registros históricos, esta diferencia de 248,02 pesos es la más extensa desde principios de julio de 2025, reflejando una apreciación relativa de la moneda local en el segmento mayorista.

Durante esta semana, el tipo de cambio nominal retrocedió 9,50 pesos, una caída del 0,7%. Este movimiento fue levemente más moderado que el registrado en la semana previa, cuando la baja alcanzó los 16 pesos.