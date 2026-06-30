El dato que preocupa: casi 7 millones de argentinos ya no pueden pedir un crédito en los bancos

La deuda de las familias argentinas llegó a un punto de quiebre. Un nuevo informe revela que millones de personas que alguna vez tomaron un préstamo o financiaron compras con tarjeta hoy tienen las puertas cerradas en el sistema bancario, y el número sigue creciendo mes a mes.

Por qué casi 7 millones de argentinos quedaron fuera del crédito

Un estudio de la consultora 1816, basado en datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central, confirmó que mayo fue el decimonoveno mes consecutivo de aumento en la mora crediticia. En el caso de las familias, la irregularidad trepó al 12,7% del total prestado por bancos. En entidades no bancarias como billeteras virtuales y fintech, el número es mucho más alarmante: casi un tercio del total, con una mora del 32,2%.

El dato más impactante es el efecto expulsión: el 27% de las personas que tienen algún tipo de financiamiento dejaron de ser "sujetos de crédito" por acumular más de 90 días de atraso. Una estimación del Banco Provincia proyectó que eso representa unas 6,8 millones de personas, de las cuales 2 millones fueron empujadas fuera del sistema en los últimos ocho meses.

Para dimensionar la magnitud del problema, en octubre de 2024 la mora entre familias era del 2,5%. En apenas un año y medio se multiplicó por cinco, un salto que según 1816 no tiene antecedentes desde la salida de la convertibilidad. Al analizar los 30 bancos más importantes del sistema, en 26 de ellos los atrasos en las deudas continuaron en alza, lo que dejó en claro que el fenómeno está lejos de ser puntual o acotado.

El crédito de billeteras virtuales, fintech y cadenas comerciales como supermercados y automotrices es, por definición, más accesible pero también más caro, con tasas de interés mucho más elevadas. Eso explica en parte por qué la mora en ese segmento casi triplica la de los bancos tradicionales. Aunque estos créditos representan solo el 17% del total del sistema, su nivel de irregularidad se convirtió en una señal de alerta difícil de ignorar.

La consultora también advirtió que, al menos hasta las elecciones del año que viene, el crédito a las familias difícilmente sea un motor relevante de la actividad económica, como sí lo fue durante el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025. A nivel macro, millones de personas fuera del sistema crediticio implica un sector menos para impulsar el consumo y la economía en general.

Quiénes son los más afectados y qué dice el Gobierno

La consultora también identificó un perfil claro de los más comprometidos: entre los jóvenes de 26 a 35 años, el 40% tiene alguna deuda impaga. Y la mayor parte del saldo irregular, el 42,8%, recae sobre el tramo de 18 a 25 años.

Desde el Gobierno Nacional, funcionarios del equipo económico sostienen que la peor parte de la mora ya quedó atrás y que los números deberían comenzar a mejorar. Una de las vías posibles es el cobro del aguinaldo, que podría llevar a parte de los deudores a cancelar pasivos atrasados. La otra es un crecimiento del crédito total, que haría bajar el porcentaje de irregularidad en términos relativos.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, habló de un "nuevo ciclo crediticio" que será "más selectivo, saludable y sostenible", en un escenario de baja inflación donde, a diferencia del pasado, las deudas ya no se licúan solas y el historial crediticio vuelve a pesar a la hora de definir quién accede a financiamiento y a qué costo.