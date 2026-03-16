El Gobierno de Javier Milei aprobó un nuevo plan de retiro voluntario para personal de un área clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó este lunes un Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) destinado a su personal, con el objetivo de optimizar la gestión de recursos humanos dentro del organismo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo Fernando Omar Bearzi.

¿En qué consiste el plan de retiros voluntarios?

El nuevo esquema permite que trabajadores del organismo puedan acordar su desvinculación laboral de manera voluntaria, mediante un acuerdo entre el empleado y la institución.

Este mecanismo se basa en lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que contempla la extinción del vínculo laboral por voluntad concurrente de las partes.

Según la normativa, el acuerdo deberá formalizarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), dependiente de la Secretaría de Trabajo, donde se realizará la ratificación y homologación del acuerdo de desvinculación.

En ese sentido, desde el organismo previsional explicaron que la iniciativa se enmarca en las políticas de modernización y reorganización del Estado, que buscan mejorar la eficiencia administrativa y la gestión del empleo público.

Además, en la resolución también delegó en la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES la implementación del plan, así como la aprobación de los modelos de acuerdo que deberán firmar los trabajadores que decidan adherirse.

Además, la resolución autoriza a los representantes legales del organismo a suscribir los acuerdos de extinción laboral y presentarlos ante las autoridades administrativas correspondientes, lo que permitirá concretar los retiros voluntarios dentro del marco legal vigente.

De esta manera, el plan de Retiro de Voluntad Recíproca se convierte en una nueva herramienta para reordenar la estructura del organismo previsional, permitiendo la salida voluntaria de personal mediante acuerdos formales entre las partes.