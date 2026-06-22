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Lunes, 22 de junio de 2026

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DECRETO

El Gobierno autorizó una toma de deuda pública por 5.000 millones de dólares

Además, cedió jurisdicción a favor de Nueva York, Estados Unidos, para eventuales casos de controversia.

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El Gobierno aprobó la realización de operaciones de toma de deuda pública de hasta 5.000 millones de dólares y cedió jurisdicción a favor de Nueva York, Estados Unidos, para eventuales casos de controversia.

Lo hizo mediante el decreto 478/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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La administración libertaria argumentó que la medida busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos con entidades financieras internacionales, que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

Detalles del decreto

El decreto autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York.

Sin embargo, el Gobierno mantuvo la inmunidad de ejecución sobre bienes estratégicos del Estado, como también de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El texto normativo, además, habilita a las secretarías de Hacienda y Finanzas a definir plazos, monedas, tasas y otras condiciones de los préstamos.

Tendrán también la posibilidad de seleccionar bancos que participen en las eventuales operaciones, "pudiendo designar una única institución o un grupo, que actuarán en forma sindicada", se precisó en el decreto.

Asimismo, podrán "autorizar a determinados funcionarios de las áreas competentes a suscribir la documentación respectiva y a implementar toda otra medida referida con las operaciones de préstamos".

En el texto normativo, además, se puntualizó que "el gasto derivado de estas operaciones será imputado a las partidas correspondientes al servicio de la deuda pública".

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