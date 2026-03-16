El Gobierno designó veedores en la AFA: auditarán balances, contratos y movimientos financieros

El Gobierno de Javier Milei dispuso este lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, con el objetivo de revisar documentación, balances, contratos y operaciones financieras de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

La decisión fue del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques tras un pedido previo de la Inspección General de Justicia (IGJ). Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco.

Los expertos tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA. Su tarea incluirá la elaboración de un informe final, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes.

La medida, no obstante, no implica una intervención ni el desplazamiento de las autoridades actuales de la entidad que conduce "Chiqui" Tapia.

Designaron veedores en la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia.

Entre los puntos que deberán analizar los veedores figuran los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales, la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y las relaciones comerciales con firmas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.

La resolución se apoya en objeciones previas de la IGJ, que sostuvo que la AFA no entregó información requerida sobre el ejercicio 2025 y sobre la UNAFA, y además cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, esa mudanza fue "ficticia" y la asociación sigue bajo jurisdicción de la IGJ.