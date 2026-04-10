El Gobierno oficializó las nuevas autoridades del Museo Evita y del Instituto Nacional Sanmartiniano

El Gobierno Nacional oficializó este viernes la designación de los nuevos presidentes para el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y el Instituto Nacional Sanmartiniano, estableciendo que ambos cargos serán desempeñados de manera ad honórem.

El arquitecto Juan Martín Repetto fue nombrado para liderar el organismo conocido como Museo Evita por un periodo de dos años, tras haber cumplido funciones transitorias desde agosto de 2025.

Por su parte, Hernán Federico Cornut asumirá la presidencia de la institución dedicada a la figura de José de San Martín por un lapso de tres años.

Continuidad en el Museo Evita

La designación de Juan Martín Repetto se formalizó luego de que la Secretaría de Cultura de la Nación evaluara que el profesional "reúne las condiciones y antecedentes necesarios, para desempeñarse en el cargo de presidente del citado Instituto Nacional".

Este espacio, que funciona como un organismo desconcentrado de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, tiene como misión principal la investigación y difusión del rol histórico de la esposa de Juan Domingo Perón.

Repetto ya contaba con experiencia reciente en la institución, habiendo ejercido la presidencia de forma transitoria durante 180 días antes de este nombramiento definitivo.

Renovación en el Instituto Sanmartiniano

En la misma publicación del Boletín Oficial, se confirmó el nombramiento de Hernán Federico Cornut como titular del Instituto Nacional Sanmartiniano.

Al igual que en el caso del Museo Evita, esta dependencia responde a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural.

La llegada de Cornut a la conducción se produjo tras una propuesta formal del Consejo Superior del instituto, que contó con la intervención técnica de la Secretaría de Cultura y el asesoramiento jurídico pertinente.

Con estas designaciones, el área de patrimonio busca consolidar la gestión de las instituciones encargadas de preservar la memoria histórica de figuras clave de Argentina.