El Gobierno presentó el avance del Presupuesto 2027: prevé menor inflación y recuperación de los salarios

El Gobierno giró a la Cámara de Diputados el adelanto del Presupuesto 2027, donde prevé que habrá "una desaceleración de la inflación" y una mejora de los salarios de cara al año electoral.

En un documento de 17 páginas, el ministro de Economía, Luis Caputo, cumplió con las disposiciones de mandar un adelanto del Presupuesto que luego presentará el Gobierno el 15 de Septiembre, como lo establece la ley de Administración Financiera.

El informe del Gobierno plantea un escenario muy optimista ya que apuntó que se "prevé una desaceleración significativa de la inflación, lo que contribuirá a fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares, a mejorar las condiciones para la toma de decisiones de consumo e inversión".

Por su parte, precisó que "el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el Ejercicio 2027 estará sustentado en una mejora de la inversión que redundará en mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, la recuperación del consumo privado y el sostenimiento de una contribución positiva del sector externo".

Sobre la situación del empleo, el Gobierno señaló que "el mercado laboral continuaría exhibiendo una evolución favorable con una reducción de la tasa de desempleo, mientras que la generación de empleo acompañaría el crecimiento de la actividad económica".

También estimó que la tasa de la pobreza "continuaría reduciéndose, al igual que la indigencia que registraría una disminución gradual".

Sobre los recursos impositivos, el Gobierno estimó que entre el 2027 y el 2029 habrá "un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio, principalmente impulsado por la variación de la actividad y el incremento de las exportaciones".

Sin embargo aclaró que "durante el citado período se consolidará el objetivo de continuar devolviendo recursos al sector privado, mejorar la competitividad y sostener la apertura económica, que esta gestión inicialmente estableció como factor fundamental para la obtención de un sendero consistente de crecimiento económico".



