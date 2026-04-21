El magnate tecnológico Peter Thiel está de visita en la Argentina

El inversor de capital de riesgo Peter Thiel se encuentra en Argentina para cumplir con una agenda cargada de actividades que combinan ocio con reuniones de relevancia que incluye a altos funcionarios del Gobierno.

El domingo pasado, el empresario asistió al Estadio Monumental para presenciar el partido entre River Plate y Boca Juniors, para dar inicio a una estadía que se prevé se extienda por varios días.

Durante su visita al país, Thiel avanzó en una agenda vinculada al Gobierno nacional. El lunes, el cofundador de PayPal mantuvo un almuerzo privado con Santiago Caputo.

Thiel junto a Donald Trump, con quien mantiene una amistad.

Este no sería el primer acercamiento de Thiel hacia el gobierno de Javier Milei. Durante el 2024, el empresario visitó la Casa Rosada junto a Alec Oxenford, actual embajador argentino en Estados Unidos.

En dicha oportunidad, Oxenford manifestó a través de sus redes sociales: "Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina. Estoy totalmente de acuerdo".

¿Quién es Peter Thiel?

Nacido en 1967, Thiel es un inversor de origen germano estadounidense con una amplia trayectoria en el sector tecnológico y financiero. Es reconocido por ser el cofundador de Palantir Technologies y el primer inversor externo que tuvo la red social Facebook.

Su patrimonio personal se estima en una cifra superior a los USD 29.000 millones, lo que lo convierte en una de las figuras de mayor peso económico en Silicon Valley.

Por otro lado, el magnate mantiene vínculos con el Partido Republicano de Estados Unidos, y en particular con Donald Trump. Además, medios norteamericanos lo consideran un mentor político y financiero del vicepresidente electo, JD Vance.

Su filosofía está alineada con el libertarismo, promoviendo la premisa de que la innovación tecnológica debe tener preeminencia sobre los sistemas políticos tradicionales.

Dentro de sus hitos corporativos, destaca la creación de PayPal en 1998, empresa que fundó junto a Elon Musk y el desarrollo de su empresa Palantir Technologies, cuyo nombre hace referencia a las piedras mencionadas en la obra literaria El Señor de los Anillos, se especializa en el análisis masivo de datos aplicado a la seguridad y la inteligencia.

La compañía cotiza en Wall Street con una valoración de mercado que alcanza los USD 350.000 millones.

Thiel no está exento a las polémicas. A través de la Thiel Fellowship, su organización filantrópica otorga incentivos de USD 100.000 a estudiantes jóvenes bajo la condición de que abandonen sus estudios universitarios para dedicarse exclusivamente al desarrollo de sus propias empresas tecnológicas.

En cuanto a su vida privada, está casado desde hace diez años con Matt Danzeisen, quien se desempeñó como ejecutivo en el sector financiero de Wall Street y ocupó el cargo de vicepresidente en la gestora de activos BlackRock.