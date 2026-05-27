El mapa de las privatizaciones: qué avanza, qué se demora y qué descartó el Gobierno para 2027

El Gobierno nacional avanza en una agenda de privatizaciones y concesiones con el objetivo de llegar a 2027 con la mayor cantidad posible de empresas estatales transferidas al sector privado. La estrategia apunta a encaminar los procesos más avanzados durante el segundo semestre de este año, con foco en mostrar resultados concretos antes de la campaña presidencial.

Los casos más avanzados





Belgrano Cargas es uno de los expedientes más próximos a resolverse. El Ministerio de Economía prevé lanzar en las próximas semanas el esquema para transferir la operación ferroviaria de cargas al sector privado, con un diseño que divide el proceso por las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza y habilita ofertas independientes por unidades de negocio: infraestructura, operación ferroviaria y talleres.

Correo Argentino también está en el calendario de este año. En el corto plazo el Ejecutivo prevé presentar un balance superavitario de la empresa: los números muestran ingresos corrientes por $774.126 millones y gastos corrientes por $720.308 millones, con un resultado económico positivo de $53.818 millones. A diferencia de otras estatales, el Correo no recibe transferencias del Tesoro sino que, por el contrario, aporta $60.000 millones a la Administración Nacional. La dotación se redujo de 11.676 empleados a fines de 2025 a una proyección de 11.436 para diciembre de 2026.

AySA ya entró en el calendario formal: Nación lanzó la licitación para vender el 90% de las acciones del Estado y mantener el 10% restante en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. La presentación de ofertas está prevista hasta el 27 de agosto. El presupuesto 2026 proyecta ingresos corrientes por $1,633 billones y gastos corrientes por $1,370 billones, aunque la empresa mantiene necesidades de financiamiento para obras e infraestructura.

Intercargo, la Hidrovía y las rutas

Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa en aeropuertos, es otro de los casos que el Ejecutivo considera que puede cerrarse rápido. La Casa Rosada busca vender el 100% de las acciones y adelantó al 2 de junio el plazo para la presentación de ofertas.

La Hidrovía -concesión de la Vía Navegable Troncal, por donde circula buena parte del comercio exterior argentino- está cerca de la adjudicación. En la compulsa quedaron posicionadas las firmas belgas Jan De Nul y DEME, que igualaron la oferta económica mínima permitida.

En materia de rutas nacionales, Economía abrió los sobres para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, con más de 3900 kilómetros distribuidos en ocho tramos. Se presentaron 20 oferentes y la intención oficial es tener algunos corredores funcionando con obras asociadas durante el verano.

Energía, casos complejos y la excepción de los trenes





En el frente energético, el Gobierno ya concretó la venta de la participación estatal en CITELEC -controlante de Transener- a Genneia y Edison Transmisión por US$ 356 millones, por encima del precio base de US$ 206 millones. Ahora el mapa de desinversión incluye activos vinculados a ENARSA, centrales térmicas y concesiones hidroeléctricas. También están bajo seguimiento Casa de Moneda y Tandanor, aunque no todos avanzan por el mismo carril jurídico que las empresas habilitadas por la Ley Bases.

El caso más complejo es Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), para el que no hay definición cerrada. Una de las opciones evaluadas es transferir la operación a la provincia de Santa Cruz, bajo una lógica similar a la de YMAD con Catamarca.

La excepción más relevante es Trenes Argentinos: el Ejecutivo descartó privatizarlos este año por considerar que hacerlo implicaría una suba fuerte del boleto. La apuesta oficial, entonces, es selectiva y apunta a todo lo que pueda mostrar resultados antes de 2027: cargas, rutas, rampas aeroportuarias, agua y saneamiento, correo, energía e infraestructura logística.