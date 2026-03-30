Axel Kicillof brinda una conferencia tras el fallo por YPF: "En su campaña y en la Ley Bases, Milei propuso privatizarla"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brinda este lunes una conferencia de prensa tras conocerse en Estados Unidos la resolución judicial vinculada a la expropiación de YPF.



"YPF es un caso más de las privatizaciones mal hechas en la década del '90 que llevaron al vaciamiento de activos estratégicos de la Argentina. El objetivo de Javier Milei era privatizarla. Lo propuso en su campaña y en la Ley Bases", recordó el mandatario bonaerense.

Y siguió en esa línea: "El primer aprendizaje que debería sacar Milei es que privatizar de mala manera y obtener unos dólares para las reservas, como fue en los '90 y en los últimos tiempos, trae riesgos trágicos".

Kicillof recordó también que la producción de gas y petróleo en el país cayó a la mitad bajo la gestión privada de la empresa Repsol al frente de YPF. "Eso forzó a la importación de combustible y energía. Desencadenó en un problema macroeconómico y estructural en la Argentina, que perdió el autoabastecimiento energético", dijo.

Qué dijo Kicillof sobre la expropiación de YPF

En otro momento de la conferencia de prensa, el gobernador bonaerense recordó cómo se avanzó en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, con la expropiación del 51% de la petrolera que estaba en manos de Repsol. "Se siguieron todos loa pasos que correspondían según la Constitución y las leyes que rigen en la Argentina", destacó.

"Había quienes pedían dejar YPF en manos privadas. Para ellos, este mensaje: lo que hizo la gestión de Repsol era un desastre en términos de gas, petróleo y de dólares", sumó.

La presentación se realiza desde las 9 en la Sala de Conferencias de la Gobernación. Allí, Kicillof está acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y se refiere al reciente fallo emitido por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que dejó sin efecto la condena contra la Argentina en el juicio por la estatización de la empresa energética.

La decisión judicial revirtió el dictamen de primera instancia que obligaba al país a afrontar un pago superior a los 16.000 millones de dólares como consecuencia de la expropiación de la compañía.

En declaraciones previas, Kicillof consideró que durante años se instaló un relato impulsado por fondos especulativos para cuestionar la medida adoptada por el Estado argentino. Según afirmó, "lo sucedido hasta estos días era un relato impulsado por los buitres" con el objetivo de criticar "una decisión soberana y hacerse (más) ricos". En ese marco, celebró el pronunciamiento de la Justicia estadounidense y ratificó la legalidad de la estatización realizada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

El gobernador bonaerense también cuestionó los señalamientos realizados por el presidente, Javier Milei, quien había hablado del llamado "impuesto Kicillof". Sobre ese punto, el mandatario bonaerense sostuvo: "Mientras el presidente Javier Milei hablaba del ‘impuesto Kicillof', los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre. Ese ‘impuesto' nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro".

Además, destacó que la decisión adoptada por el gobierno de Fernández de Kirchner "marca el rumbo del modelo de desarrollo" que, a su entender, necesita la Argentina, basado en la defensa del interés nacional, el impulso al crecimiento económico, la cooperación entre el sector público y privado, la inversión en ciencia e infraestructura, el fortalecimiento de la industria y la protección de los recursos naturales.

"No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF", concluyó el gobernador.