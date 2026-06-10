Fernando Espinoza encabezó un encuentro federal de intendentes en Santa Fe para analizar la situación social y económica

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezó en la ciudad de Pérez, provincia de Santa Fe, un encuentro federal que reunió a más de 100 intendentes e intendentas de todo el país junto a jefes y jefas comunales de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

La actividad contó con la participación de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y tuvo como eje central el análisis de la situación económica y social que atraviesan los municipios, con el objetivo de debatir propuestas y alternativas para hacer frente a las problemáticas que afectan a las distintas comunidades.

Durante la jornada, los representantes de los gobiernos locales intercambiaron diagnósticos sobre las demandas que reciben en cada distrito y abordaron temas vinculados a la educación, la producción, el empleo y el desarrollo local. También analizaron el impacto que tiene en las ciudades el contexto económico actual.

Más tarde, las intendentas e intendentes participaron de encuentros junto a concejalas, concejales, jóvenes provenientes de 12 provincias, referentes sindicales, sociales, eclesiásticos y representantes del ámbito universitario de la región centro del país.

En ese marco, Fernando Espinoza sostuvo que "la Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región; todos unidos, trabajando junto a cada provincia de nuestro país".

Además, planteó la necesidad de generar mayores espacios de diálogo y participación para fortalecer el trabajo, la producción, la educación y la salud como pilares del desarrollo.

"Debemos construir una alternativa que tenga la inteligencia social que merece el pueblo argentino. Al lado de nuestra gente, unidos y escuchándonos en cada una de las ciudades, podremos transformar la realidad de millones de argentinas y argentinos", afirmó.

Debate sobre producción, empleo e infraestructura

Durante el encuentro también se desarrollaron mesas de trabajo sobre distintos ejes vinculados a la gestión municipal. Entre ellos se destacaron infraestructura y obra pública, transporte y conectividad, autonomía municipal, federalismo y desarrollo regional.

En ese contexto, el ex secretario de Comercio Roberto Feletti y la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, presentaron un diagnóstico sobre la situación económica, financiera, productiva y laboral.

Asimismo, participaron de las actividades el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis; el diputado provincial Mariano Cascallares; el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; y el senador nacional Marcelo Lewandowski, entre otros dirigentes.

La apertura estuvo a cargo del intendente de Pérez, Pablo Corsalini, anfitrión del encuentro, quien recibió a las autoridades y representantes municipales de distintos puntos del país.

También participaron la diputada nacional Caren Tepp; la ex vicegobernadora santafesina Alejandra Rodenas; la concejala rosarina Norma López; y el ex diputado provincial Leandro Busatto.