Javier Milei confirmó que asistirá al discurso de Manuel Adorni en el Congreso

Después de confirmarse en forma oficial que el próximo 29 de abril el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "estará yendo a presentar su informe al Congreso de la Nación conforme lo establece la Constitución Nacional", el presidente de la Nación, Javier Milei informó que asistirá.

En claro apoyo a Adorni, el Jefe de Estado compartió un mensaje en su cuenta de la red social X, en la que se anunciaba la presentación del informe de gestión y sumó el texto: "No me lo pierdo. Ahí estaré!! Ciao!"

NO ME LO PIERDO.

AHÍ ESTARÉ...!!!

CIAO! https://t.co/N8Gihvo5Gd — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

Más apoyo para el Jefe de Gabinete

El caso que rodea a Manuel Adorni en su rol de Jefe de Gabinete se centra en una serie de cuestionamientos públicos y judiciales que motivaron el fuerte respaldo de la mesa chica del Gobierno.

A continuación, los puntos clave para entender el conflicto:

1. El detonante: Viajes y vuelos oficiales

La polémica escaló tras conocerse detalles sobre viajes realizados por el funcionario. Los ejes principales fueron:

Nueva York: La presencia de su esposa en la comitiva oficial durante la "Argentina Week".

Punta del Este: Un viaje en avión privado que generó sospechas de posibles dádivas, aunque Adorni afirmó haberlo costeado con fondos propios.

2. Cuestionamientos al patrimonio

Se abrieron investigaciones y pedidos de informes sobre la evolución de sus activos. La controversia incluye:

Declaración Jurada: Un crecimiento en sus bienes declarados (de $61 millones a una cifra superior, con activos en el exterior) y deudas con familiares que aumentaron significativamente en un año.

Propiedades: Denuncias mediáticas sobre la construcción de una vivienda de alta gama en un barrio privado, cuyos costos la oposición puso bajo la lupa frente a sus ingresos declarados.

3. Denuncias por conflicto de intereses

Se presentaron denuncias judiciales (una de ellas radicada en el juzgado de Ariel Lijo) por presuntas irregularidades en contrataciones. Se investiga un posible "circuito triangular" de fondos entre empresas que operan con el Estado y una consultora vinculada a su cónyuge por servicios de capacitación.

4. La respuesta de Adorni

En sus recientes conferencias de prensa, el Jefe de Gabinete sostuvo:

Que su patrimonio fue construido íntegramente antes de ingresar a la función pública .

Que se puso a disposición de la Justicia y los organismos de control para transparentar toda la información necesaria.

Atribuyó las acusaciones a una "operación política" y "basura mediática" destinada a desgastar al Gobierno.

Este escenario es el que llevó a Karina Milei y al propio Presidente a intervenir públicamente para frenar los rumores de renuncia y ratificar su continuidad en el cargo.