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Lunes, 29 de junio de 2026

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JUSTICIA

José Luis Espert postergó su indagatoria en la causa por presunto lavado de activos

Tras el pedido, la justicia federal reprogramó la audiencia para el martes 7 de julio. La investigación penal avanza sobre fondos no declarados y contratos sospechosos.

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El ex diputado José Luis Espert logró postergar la declaración indagatoria prevista para este martes en los tribunales federales. 

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, hizo lugar al requerimiento formal de los abogados defensores del dirigente político, quienes argumentaron la necesidad de contar con mayor tiempo para analizar los cuerpos del expediente.

La citación, impulsada originalmente por el fiscal federal Fernando Domínguez, se reprogramó formalmente para la próxima semana. 

El exlegislador es investigado por una presunta maniobra de lavado de activos vinculada a fondos de origen ilícito provenientes del exterior.

El contrato en Guatemala y los US$ 200.000 bajo sospecha

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el ex diputado nacional recibió una transferencia de 200.000 dólares en una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos

Dicha cuenta, operada en la entidad Morgan Stanley, no figuraba en las declaraciones presentadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para justificar el origen del dinero, la defensa aportó un contrato de asesoramiento firmado en 2019 con Federico "Fred" Machado, un empresario condenado por liderar una organización criminal transnacional. 

Sin embargo, los investigadores calificaron el documento como una simulación, ya que ninguna de las partes se encontraba en Guatemala al momento de la supuesta firma.

Autos de lujo y un fideicomiso en la costa atlántica

El avance de la investigación patrimonial logró reconstruir la ruta del dinero tras los movimientos financieros iniciales. 

Según la causa judicial, parte de los fondos bajo la lupa fueron utilizados para adquirir vehículos de alta gama, incluyendo un modelo BMW y un Lexus valuado en casi 130.000 dólares.

Los sabuesos judiciales también pusieron el foco sobre las inversiones inmobiliarias realizadas por el círculo íntimo del imputado. 

Los documentos oficiales revelan que la esposa de José Luis Espert suscribió un millonario fideicomiso en la localidad de Pinamar por más de 203 millones de pesos, cuyos adelantos en dólares están bajo estricto análisis contable.

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