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Martes, 23 de junio de 2026

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NUEVO FALLO

Julio de Vido fue condenado a tres años de prisión por la causa Odebrecht

El exministro de Planificación Federal sumó su cuarta condena por delitos de corrupción. La Justicia lo halló culpable por el direccionamiento de obras viales.

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El exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional en el marco de la investigación por la causa Odebrecht

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 dictó la sentencia tras hallarlo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, vinculado al direccionamiento y pago de sobornos para la ampliación de gasoductos troncales.

Cuatro condenas por corrupción para el exfuncionario kirchnerista

Con este nuevo fallo de los tribunales federales de Comodoro Py, el exjefe de la cartera de obras públicas acumula cuatro condenas en su contra por desvíos de fondos públicos. 

El exfuncionario ya cuenta con sentencias previas por su responsabilidad penal en la Tragedia de Once, la compra de trenes chatarra a España y Portugal, y el caso de Vialidad Nacional.

A pesar de la gravedad de la imputación y la unificación de los antecedentes penales, el tribunal dispuso que la pena dictada en esta oportunidad sea de cumplimiento condicional. 

La resolución judicial incluyó, además, una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes vinculados a la maniobra delictiva.

El entramado de los gasoductos y los desvíos de la constructora brasileña

La pesquisa judicial logró comprobar que la estructura del extinto Ministerio de Planificación Federal adaptó los pliegos de licitación para beneficiar de forma directa a la firma brasileña

 Los jueces determinaron que existieron reuniones informales y modificaciones técnicas diseñadas exclusivamente para desplazar a los competidores comerciales y asegurar el contrato millonario.

La defensa del exministro anticipó que recurrirá el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar revertir la condena. 

Por su parte, los fiscales de la causa manifestaron su disconformidad con el monto de la pena y evaluarán presentar un recurso de apelación al considerar que el daño al erario público requería prisión efectiva.

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