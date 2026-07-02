La Corte Suprema dejó firme el descomiso a Cristina Kirchner y el resto de los condenados por $685.000 millones

La Corte Suprema dejó firme la actualización del descomiso sobre Cristina Kirchner y el resto de los condenados en la Causa Vialidad. La cifra pasó de $85.000 millones a $685.000 millones.

La orden alcanza a un total de 111 bienes y ya se pusieron en marcha las tasaciones de algunas de las propiedades. Y deben responder solidariamente con el descomiso.

Así las cosas, el máximo tribunal desestimó los pedidos de nulidad de la defensa y la solicitud para que se suspendan las actividades vinculas al descomiso en la mencionada causa.

El empresario Lázaro Báez.

La actualización de la cifra nace del informe realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte.

En el caso se analizaron 51 licitaciones otorgadas al empresario Lázaro Báez, a través de Austral Construcciones, que se quedó entre 2003 y 2015 con el 86% de las adjudicaciones que el Estado Nacional financió en la provincia de Santa Cruz.

Tras ser condenada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la ex presidenta recibió seis años de prisión, que cumple de forma domiciliaria.

Además, sentenciaron también a seis años a Lázaro Báez, Francisco José López y Nelson Guillermo Periotti.

Por su parte, se condenó a Juan Carlos Villafañe a cinco años; Raúl Gilberto Pavesi a cuatro años y seis meses; Mauricio Collareda y José Raúl Santibáñez a cuatro años; y Raúl Osvaldo Daruich a tres años y seis meses.