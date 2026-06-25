La Matanza lanzó un sistema con inteligencia artificial que conecta el 911 con el monitoreo municipal

La Matanza puso en marcha el nuevo Sistema Multiagencia, una plataforma tecnológica que integra las llamadas al 911 con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del distrito. La iniciativa fue presentada por el intendente Fernando Espinoza y apunta a optimizar la respuesta ante emergencias mediante herramientas de inteligencia artificial, monitoreo en tiempo real y coordinación entre distintas áreas de seguridad y asistencia.

Según explicó el jefe comunal, el sistema replica de manera simultánea las comunicaciones que ingresan al 911 y permite derivar cada caso de forma inmediata a la Guardia Urbana, ambulancias o efectivos de la Policía Bonaerense, según la naturaleza de la emergencia.

Cómo funciona el nuevo Sistema Multiagencia

Fernando Espinoza aseguró que la nueva herramienta permite reducir de manera significativa los tiempos de intervención ante hechos delictivos o siniestros en la vía pública.

Además, destacó que las situaciones pueden ser geolocalizadas en tiempo real a través de las cámaras de seguridad y del sistema de paradas seguras, donde vecinos y vecinas cuentan con botones antipánico para solicitar asistencia.

El intendente remarcó que cuando se trata de situaciones de competencia municipal ya no es necesaria la intervención de patrulleros policiales, ya que la respuesta queda a cargo de la Guardia Urbana o de los servicios sanitarios locales. De esta manera, los móviles policiales pueden continuar realizando tareas preventivas en distintos puntos del distrito.

Inteligencia artificial y lectoras de patentes para reforzar la prevención

Otro de los ejes del nuevo esquema es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para detectar situaciones de riesgo a partir de denuncias realizadas por los vecinos y de los datos obtenidos por el sistema de monitoreo.

En ese sentido, Espinoza señaló que las lectoras de patentes conectadas al COM permiten identificar de forma inmediata vehículos que ingresan a La Matanza desde la Ciudad de Buenos Aires u otras localidades, facilitando las tareas de seguimiento y prevención.

Durante la presentación, el intendente sostuvo que el municipio continúa realizando inversiones en tecnología y seguridad para fortalecer la protección ciudadana. "Sabemos que la mejor forma de brindar más protección es con más tecnología para ayudar a las fuerzas de seguridad", afirmó.

Finalmente, Espinoza aseguró que el objetivo es seguir incorporando herramientas que permitan mejorar la prevención y reforzar la presencia del Estado ante situaciones de emergencia, con una respuesta más rápida y coordinada para los vecinos del distrito.