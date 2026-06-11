Ledesma acompañó la normalización de las 62 Organizaciones Peronistas en Esteban Echeverría, Ezeiza y Cañuelas

Las 62 Organizaciones Peronistas concretaron la normalización de la Regional Esteban Echeverría, Ezeiza y Cañuelas durante un acto realizado en la sede del Partido Justicialista de Esteban Echeverría, en Monte Grande.

La jornada reunió a referentes sindicales de distintos sectores y culminó con la proclamación de Marcela Ludueña, dirigente de la Federación de Químicos y Petroquímicos, como secretaria general de la nueva regional.

Entre los presentes estuvieron el secretario general del SEOCA Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma; el presidente del Partido Justicialista de Esteban Echeverría e intendente local, Fernando Gray; y el secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas a nivel nacional, José Ibarra.

Durante el encuentro, Ledesma destacó el avance del proceso de normalización que impulsa la organización gremial en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

"Agradezco a los compañeros por seguir construyendo este camino que nos hemos trazado para ir constituyendo todas las 62 Organizaciones Peronistas y lograr el fortalecimiento institucional de la organización gremial", expresó.

El dirigente sindical sostuvo además que la consolidación de las regionales busca fortalecer la representación de los trabajadores y ampliar la participación del movimiento obrero organizado.

En ese marco, también valoró la presencia del intendente Fernando Gray durante la actividad y resaltó el acompañamiento institucional al proceso de reorganización sindical.

La nueva regional quedó integrada por más de 35 gremios, consolidando una amplia representación de trabajadores de distintos sectores. Además, participó de la actividad Joaquín Santucho, recientemente asumido como secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas de la regional Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

Con esta incorporación, las 62 Organizaciones Peronistas continúan avanzando en la conformación y normalización de estructuras regionales en la provincia de Buenos Aires.