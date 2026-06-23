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Martes, 23 de junio de 2026

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ESTADÍSTICAS

Los salarios subieron 3,7% en abril y le ganaron a la inflación

El poder adquisitivo interrumpió una racha de caídas que arrastraba desde fines de 2025. El sector privado impulsó la mejora, mientras que el público volvió a perder.

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El Índice de salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró un incremento promedio del 3,7% durante abril, posicionándose por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período, que se ubicó en el 2,6%. 

Con este resultado oficial, los haberes de los trabajadores lograron recuperar un 0,85% de poder adquisitivo real, quebrando una tendencia a la baja que se mantenía de forma consecutiva desde septiembre de 2025.

El sector privado apuntaló la suba frente a un rezago estatal

La mejora del indicador salarial durante el cuarto mes del año se sustentó de manera exclusiva en el comportamiento del sector privado registrado. 

Los sueldos de las empresas y comercios privados marcaron un alza promedio del 4%, consolidando paritarias que lograron superar la medición general de la inflación minorista.

Por el contrario, las remuneraciones de los empleados públicos continuaron bajo presión y experimentaron un ajuste de apenas el 2,3%.

Este porcentaje implicó que los trabajadores de la administración estatal volvieran a quedar por debajo de la línea de la evolución de precios, acentuando la brecha de ingresos con el ámbito corporativo.

Tendencia y perspectivas para el poder de compra de los hogares

El quiebre de la racha negativa en los ingresos fijos representa un alivio para el consumo interno, fuertemente afectado durante el último semestre por la recesión. 

No obstante, los analistas económicos advierten que el sector informal del empleo todavía exhibe serias dificultades para acoplarse a los porcentajes de reactivación de los convenios colectivos tradicionales.

El Ministerio de Economía apuesta a que la desaceleración gradual de la inflación consolide esta dinámica de recuperación en los meses venideros. 

De mantenerse la tendencia de estabilidad cambiaria, se espera que más sectores de la economía comiencen a mostrar variaciones reales positivas antes de las paritarias de mitad de año.

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