Motosierra en Parques Nacionales: el Gobierno abrió retiros voluntarios y no cubrirá los puestos que queden vacantes

La Administración de Parques Nacionales (APN) lanzó un Sistema de Retiro Voluntario destinado al personal de planta permanente. La medida se instrumentó a través de la Resolución 191/2026.

El Gobierno nacional reactivó la motosierra en el marco de su política de desregulación y reforma del Estado. Una vez más, la APN se vio afectada y con este nuevo recorte se eliminarán en forma definitiva los los cargos que queden vacantes, lo que despertó preocupación por el funcionamiento del organismo que gestiona las áreas protegidas del país.

El programa de retiros voluntarios está dirigido a aquellos agentes estatales que registran una antigüedad mínima de dos años en la APN y forman parte de la planta permanente.

La medida encendió un alerta por el impacto en áreas técnicas.

De acuerdo con la resolución, las autoridades de la institución buscan "optimizar la dotación del Organismo", bajo la premisa de avanzar hacia un modelo de gestión ágil, eficaz y de calidad.

No obstante, no se cubrirán las vacantes que se generen a partir de los retiros del personal, lo que implica que el servicio sufrirá bajas inevitablemente.

El anexo de la resolución determina que "los puestos y funciones correspondientes al personal que adhiera al presente Sistema de Retiro Voluntario quedarán suprimidos a partir de la fecha de su baja, no pudiendo ser nuevamente cubiertos, bajo ninguna modalidad de contratación o designación".

La reglamentación no detalla los mecanismos de reestructuración para los sectores técnicos, logísticos, administrativos, de mantenimiento, comunicaciones o apoyo operativo que pierdan personal de forma definitiva.

Los riesgos ambientales del ajuste en Parque Nacionales

Si bien la reglamentación deja fuera del alcance del retiro al personal que "revista en el CUERPO DE GUARDAPARQUES NACIONALES", el proceso alcanza a equipos de soporte técnico, brigadistas de incendios con estabilidad y agentes dedicados a la gestión territorial y la respuesta ante contingencias ambientales.

La función prioritaria de la APN, centrada en la "protección y conservación de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales", depende del funcionamiento coordinado entre el personal de campo y los equipos de apoyo. La eventual disminución de profesionales especializados ocurre en un contexto donde los recientes incendios forestales demandaron la utilización plena de los recursos logísticos e infraestructurales disponibles.

Cómo son los retiros voluntarios en la APN

La medida implementada por el gobierno de Javier Milei fija una escala de incentivos económicos que se calcula en función de la franja etaria de los solicitantes. Para aquellos agentes que tengan hasta 60 años de edad, se dispuso una gratificación equivalente al 90% de la remuneración bruta por cada año de antigüedad registrado en la administración pública.

Por otro lado, para los empleados que se encuentren en la franja de los 61 años o más, el porcentaje de la indemnización se reduce al 85% bajo los mismos parámetros de cálculo.

Además, la norma introduce una "Prohibición de Reingreso", la cual inhabilita a los beneficiarios a volver a desempeñarse en cualquier órbita del Sector Público Nacional por un período de cinco años.

La concesión del beneficio no es automática y queda sujeta a la evaluación de la conducción del organismo.

Asimismo, el texto oficial establece que la aceptación del trámite constituye una "facultad exclusiva y discrecional" de la conducción de la APN. Los funcionarios a cargo poseen la potestad legal de denegar la solicitud de retiro.

Entre los motivos previstos para el rechazo de las solicitudes de baja definitiva, la resolución menciona que se considerarán las "razones de servicio, criticidad del área, necesidades operativas y/o su incidencia en el normal funcionamiento del Organismo".