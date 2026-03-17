Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 17 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
COMUNICADO

Nuevo director de la Anses: el Ministerio de Capital Humano anunció a Guillermo Arancibia

El Ministerio de Capital Humano oficializó el nombramiento este martes 17 de marzo, marcando el inicio de un ciclo orientado a la eficiencia tecnológica del organismo.

El organismo inició una etapa de transformación en la gestión de la seguridad social, tras la renuncia de Fernando Bearzi al frente de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

A través de un comunicado oficial emitido este martes, el Ministerio de Capital Humano notificó que Guillermo Arancibia tomó posesión del cargo de Director Ejecutivo de la ANSES

El movimiento ocurre inmediatamente después de que se conociera la dimisión de su antecesor, Bearzi.La nueva cúpula directiva estableció una hoja de ruta centrada en la renovación operativa. 

Según informó la cartera ministerial, los funcionarios entrantes volcarán sus esfuerzos en "la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo".

Con esta designación, el Gobierno busca acelerar la transición hacia un sistema más dinámico y actualizado, priorizando la resolución de gestiones administrativas a través de herramientas virtuales para los beneficiarios de todo el país.

Acá el comunicado completo

El Ministerio de Capital Humano informa que, en el día de la fecha, 17 de marzo de 2026, y en el marco de una nueva etapa para ANSES, asume como Director Ejecutivo Guillermo Arancibia.

Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

4
Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026
Noticias

Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026

5
Shakira tendrá su propio estadio para conciertos y promete un espectáculo "de otro mundo"
Noticias

Shakira tendrá su propio estadio para conciertos y promete un espectáculo "de otro mundo"

Últimas noticias de Anses