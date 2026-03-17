Nuevo director de la Anses: el Ministerio de Capital Humano anunció a Guillermo Arancibia

El organismo inició una etapa de transformación en la gestión de la seguridad social, tras la renuncia de Fernando Bearzi al frente de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A través de un comunicado oficial emitido este martes, el Ministerio de Capital Humano notificó que Guillermo Arancibia tomó posesión del cargo de Director Ejecutivo de la ANSES.

El movimiento ocurre inmediatamente después de que se conociera la dimisión de su antecesor, Bearzi.La nueva cúpula directiva estableció una hoja de ruta centrada en la renovación operativa.

Según informó la cartera ministerial, los funcionarios entrantes volcarán sus esfuerzos en "la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo".

Con esta designación, el Gobierno busca acelerar la transición hacia un sistema más dinámico y actualizado, priorizando la resolución de gestiones administrativas a través de herramientas virtuales para los beneficiarios de todo el país.

Acá el comunicado completo

El Ministerio de Capital Humano informa que, en el día de la fecha, 17 de marzo de 2026, y en el marco de una nueva etapa para ANSES, asume como Director Ejecutivo Guillermo Arancibia.



Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo