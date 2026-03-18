Patricia Bullrich, en modo "influencer": armó una comunidad en redes sociales para difundir sus actividades

Patricia Bullrich busca que el protagonismo que adquirió durante sus dos años al frente del Ministerio de Seguridad no disminuya tras su incorporación al Senado de la Nación y con ese objetivo armó una comunidad en redes sociales para que sus seguidores estén al tanto de todas las actividades en las que participa.

Se trata de una herramienta de WhatsApp que le sirve a la senadora como otra plataforma en la que puede promocionar sus tareas y posicionarse rumbo a las elecciones de 2027 en las que buscaría ser nuevamente candidata por La Libertad Avanza (LLA).

La comunidad que armó Bullrich.

El lanzamiento, además, es otra muestra de la independencia con la que se maneja la presidenta del bloque libertario en la Cámara alta en momentos en que las polémicas afectan a dirigentes oficialistas.

Una muestra de ello fue su presencia el fin de semana en el festival Lollapalooza, en días que el Gobierno de Javier Milei fue duramente criticado por la oposición por el caso $LIBRA y por el escándalo que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por llevar a su esposa Bettina Angeletti en la comitiva que viajó en el avión presidencial para la Argentina Week en Nueva York.

Fue la propia Bullrich quien subió a redes sociales las fotos de su asistencia al festival donde se la pudo observar sonriente junto a jóvenes que asistieron al evento.

La senadora libertario concurrió al festival Lollapalooza y lo subió a sus redes.

Duro mensaje de Patricia Bullrich a Cristina Kirchner: "Te dedicaste a saquear las arcas del Estado"

En las últimas horas, Bullrich también utilizó sus redes para volver a cargar contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras su declaración en el juicio por la denominada causa Cuadernos.

"Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil", disparó la senadora por LLA.

Y luego añadió: "Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado: retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus hoteles y un esquema para enriquecer a Lázaro Báez hasta convertirlo en uno de los mayores dueños de tierras de la Patagonia. La única responsable de sus acciones es usted".