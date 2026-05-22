Qué es "Gemelo Digital Social" , la nueva herramienta de Inteligencia Artificial que presentó el Gobierno
El lanzamiento de este instrumento fue anunciado por la cartera que conduce Sandra Pettovello y promete avanzar hacia un modelo de administración de datos "predictivo".
El Gobierno presentó en las últimas horas a través de un anuncio en las redes sociales del Ministerio de Capital Humano el "Gemelo Digital Social".
Se trata de un nuevo sistema de Inteligencia Artificial para administrar datos que el Gobierno presentó como nueva novedad, y fue compartido tanto por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, como por el presidente Javier Milei.
"Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera", resaltó el Ejecutivo.
Cómo será el Gemelo Digital Social
Esta plataforma basada en Inteligencia Artificial y análisis masivo de datos sirve para modelar escenarios sociales y proyectar posibles impactos de políticas públicas.
El sistema suele utilizarse para la organización de políticas urbanas, aunque en el caso argentino serán utilizadas en el ámbito de políticas sociales.
De esta manera, el objetivo principal de este modelo es construir modelos predictivos sobre dinámicas sociales complejas.
En la presentación oficial se apunta que el sistema funcionará integrando información de distintas áreas estatales.
De acuerdo a lo informado en la presentación, cuánto mayor sea el volumen de información interoperable, más capacidad tendrá el sistema para generar simulaciones y escenarios.