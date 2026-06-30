Renunció Fernando Brom a la Subsecretaría de Ambiente nacional

El subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, presentó su renuncia tras poco más de un año al frente de la dependencia oficial.

La salida del funcionario fue confirmada este martes a través del Boletín Oficial.

Tensiones internas y el freno a la agenda internacional

El desplazamiento de Fernando Brom expuso las grietas en la gestión de la política ambiental del Gobierno de Javier Milei.

El detonante de la relación con el núcleo duro del Ejecutivo ocurrió tras los incendios en el sur, donde el ahora exfuncionario criticó la respuesta estatal y mantuvo un cruce público con Manuel Adorni.

La disputa escaló a finales del año pasado, cuando la Jefatura de Gabinete le prohibió a Brom viajar a Brasil para participar de la cumbre climática COP30, enviando en su lugar a una comitiva reducida de Cancillería.

Asimismo, la salida coincide con la falta de presentación ante la ONU de la actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), un documento técnico clave que permanece frenado por las autoridades nacionales.

Un año marcado por el ajuste y las reformas polémicas

La gestión del empresario alimenticio y exvicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), quien había asumido en 2025 en reemplazo de Ana Vidal de Lamas con el aval de Guillermo Francos y Daniel Scioli, estuvo signada por un profundo recorte de recursos.

Bajo su órbita se ejecutó la disolución de la Dirección de Cambio Climático y se respaldó la polémica reforma a la Ley de Glaciares.



"Buscamos evitar la ideologización de la agenda ambiental", había manifestado Brom para defender los recortes y la menor exposición pública del área.

Tras efectivizarse la dimisión, que fue presentada el pasado viernes, el área de Ambiente quedó acéfala. El Poder Ejecutivo evalúa por estas horas quién asumirá el cargo para definir la postura del país ante los próximos compromisos internacionales de biodiversidad y cambio climático.