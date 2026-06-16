Senado: el oficialismo busca conseguir dictamen para debatir el proyecto en el recinto

El Senado buscará mañana emitir dictamen sobre el proyecto de Ley Hojarasca, que prevé eliminar leyes obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos y fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX.

La iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados se debatirá este miércoles a l5 horas en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que presiden los libertarios Agustín Coto y Nadia Marquez.

El objetivo es firmar el despacho sin modificaciones de esta iniciativa, con el fin de que se pueda convertir en ley antes de fin de mes.

El proyecto deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o ya perdieron vigencia como los avances tecnológicos.

Una de las normas que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".

También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.