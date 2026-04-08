Sturzenegger defenderá en el Senado el proyecto de propiedad privada que impulsa el Gobierno

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, irá este miércoles al Senado para exponer sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Será a partir de las 16 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente.

Cuáles son los principales cambios que establece el proyecto

Entre otros puntos, la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei busca establecer un mecanismo abreviado para la restitución de inmuebles en casos de ocupación, con el objetivo de acelerar los desalojos, y modifica el régimen de expropiaciones al reforzar el valor del título de propiedad.

También prevé cambios en la ley de tierras rurales al eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de campos por parte de extranjeros. Se trata de una normativa sancionada en 2011 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Sturzenegger defenderá el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que promueve el Gobierno de Milei.

"Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario", criticaron desde la administración libertaria.

La reforma que promueve LLA propone "modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional".

Otro ítem central del proyecto que defenderá Sturzenegger en el Senado, es la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner. La iniciativa oficial busca dejar sin efecto las limitaciones que impedían durante décadas la venta o el cambio de uso de tierras afectadas por incendios. En el Gobierno sostienen que esas restricciones resultan excesivas y desalientan la inversión.