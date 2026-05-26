Cuántos hogares reciben hoy el subsidio a la luz y al gas en la Argentina

Desde enero de este año, los subsidios a la energía dejaron de funcionar como antes. El gobierno de Javier Milei implementó mediante el decreto 943/25 el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó la segmentación N1, N2 y N3 -que alcanzaba a cerca del 60% de los hogares del país- por una categoría única de hogares "vulnerables". Para acceder al beneficio, los ingresos del hogar no pueden superar las tres Canastas Básicas Totales (unos $4,3 millones según el último dato del Indec). También pueden calificar los titulares de un Certificado Único de Discapacidad (CUD), los veteranos de Malvinas y quienes cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

El nuevo esquema achicó de manera considerable el universo de beneficiarios respecto al sistema anterior. Bajo la segmentación previa, accedían al subsidio todos los hogares que no demostraran capacidad económica para prescindir de él; la carga de la prueba, en cierta forma, estaba invertida. Con el SEF, la lógica se invierte: el hogar debe acreditar activamente su condición de vulnerabilidad. Quedan excluidos quienes superen el umbral de ingresos, pero también quienes tengan un patrimonio considerado incompatible con el beneficio: tres o más inmuebles, vehículos de menos de tres años de antigüedad, embarcaciones, aeronaves o activos societarios son algunos de los indicadores que inhabilitan el acceso.

Con ese esquema, hoy hay 9.601.181 hogares que reciben el SEF en el servicio de gas natural, según datos del informe que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envió a la Cámara de Diputados a fines de abril. En el caso del gas por red, el subsidio representa el 50% de la factura y se aplica durante los meses de mayor consumo. En energía eléctrica, la cifra es aún mayor: 16.472.523 hogares en todo el país reciben la bonificación, equivalente también al 50% sobre un bloque de consumo determinado. En 2026 se sumó además una bonificación extra del 25% en enero, que se reduce de forma gradual hacia fin de año.

Buenos Aires concentra la mayor parte de los beneficiarios





La distribución por provincia sigue el patrón de densidad poblacional. En gas natural, el distrito con más hogares subsidiados es la provincia de Buenos Aires (4.147.794), seguida por la Ciudad de Buenos Aires (1.432.190), Córdoba (849.644), Santa Fe (755.834) y Mendoza (441.742). En electricidad se repite el mismo orden, aunque con números más altos en cada caso: Buenos Aires lidera con 6.317.997 hogares, seguida por CABA (1.621.941), Córdoba (1.528.810) y Santa Fe (1.336.633).

La reducción del universo de beneficiarios se enmarca en una política más amplia de ajuste del gasto en subsidios energéticos. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), los subsidios al agua, la energía y el transporte registraron en 2025 una caída real del 39% interanual. En sentido inverso, las tarifas que pagan los hogares acumularon durante ese período un aumento del 594%. La combinación de ambas variables define el escenario en el que el SEF opera: menos hogares subsidiados, con facturas sensiblemente más altas que hace un año.